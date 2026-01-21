Mercato OM : Pablo Longoria boucle un gros dossier !

La direction de l’OM sécurise un joyau du centre de formation et lui offre une récompense XXL.

Mercato OM : Un super crack a signé !

Les dirigeants de l’OM sont sur tous les fronts pendant ces derniers jours du mercato hivernal. Des mouvements s’observent dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Deux nouvelles pépites sont attendues sur la Canebière dans les prochaines heures. En interne, un autre dossier de poids est bouclé.

L’Olympique de Marseille a tranché pour l’une des plus belles promesses de sa formation. À seulement 18 ans, Tadjidine Mmadi vient de prolonger son contrat et se voit déjà gratifié d’un honneur : une convocation avec le groupe professionnel pour le choc de Ligue des champions face à Liverpool.

Selon des sources proches du club, le jeune milieu de terrain a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2029, contrairement à Daryl Bakola et Robinio Vaz, issus de la même génération, qui n’ont pas fait le même choix. Déjà aperçu en fin de rencontre cette saison face à l’Atalanta en Ligue des champions, Lille et Brest en Ligue 1, le Franco-comorien a surtout marqué les esprits en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, avec une entrée tonitruante ponctuée d’un but et d’une passe décisive.

Ce mercredi, Mmadi devrait prendre place sur le banc. S’il ne peut encore prétendre à une titularisation, l’espoir tricolore sait que Roberto De Zerbi n’hésite pas à lancer les jeunes quand ils le méritent.

