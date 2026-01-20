Mercato OM : Accord à 3 M€ proche d’être signé, les détails

L’OM est en passe de signer une nouvelle recrue au milieu de terrain. Les détails de son offre pour Ethan Nwaneri d’Arsenal sont désormais connus.

Mercato : L’offre de l’OM pour Ethan Nwaneri dévoilée

La direction de l’Olympique de Marseille passe à la vitesse supérieure pour s’attacher les services de nouveaux joueurs. En plus de Quinten Timber et Himad Abdelli, les Phocéens sont proches de recruter un jeune prodige d’Arsenal.

Il est question d’Ethan Nwaneri. Les discussions concrètes ont déjà débuté entre les différentes parties. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano l’assure, la direction de l’OM a formulé une offre de prêt payant pour le joueur de 18 ans. Elle atteindrait les 3 millions d’euros.

En complément de cette indemnité, l’OM se serait engagé à assumer l’intégralité du salaire du jeune joueur. Sachant que les frais de ce prêt sans option d’achat seront calculés en fonction de son temps de jeu. Tant d’arguments qui risquent de convaincre Arsenal et Ethan Nwaneri.

🚨💙🤍 Olympique Marseille official bid to Arsenal for Ethan Nwaneri: loan until June, no buy option clause, salary covered.



Loan fee over €3m but based on player’s appearances as Nwaneri wants regular game time.



Arsenal are open to discuss terms with negotiations underway. pic.twitter.com/1DnKsT5PdL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

Crystal Palace et Bournemouth jouent les trouble-fêtes

Pour le moment, les négociations se poursuivent. Les Gunners reconnaissent que leur pépite a besoin d’un temps de jeu régulier et compétitif pour poursuivre sa progression fulgurante. Il pourrait bien s’adapter au système de jeu de Roberto De Zerbi. Toutefois, rien n’est encore signé entre les différentes parties.

Crystal Palace et Bournemouth multiplient aussi les efforts pour convaincre Ethan Nwaneri de rester en Angleterre. Ses prétendants britanniques espérant le détourner du projet marseillais au dernier moment. Les prochaines heures seront déterminantes pour savoir si cette offre permettra au club de Pablo Longoria de verrouiller ce deal.

