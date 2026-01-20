OM Mercato : Medhi Benatia frappe, un ancien du SRFC arrive

Après Quinten Timber, l’OM ne compte pas refermer son mercato hivernal. Medhi Benatia, le directeur sportif du club marseillais, avancerait désormais sur le recrutement d’un ancien joueur du SRFC.

OM Mercato : Après Timber, Lucas Da Cunha en approche

À la recherche d’un renfort offensif pour compenser le départ de Robinio Vaz, L’OM a jeté son dévolu sur Quinten Timber, milieu de terrain polyvalent de Feyenoord. Et selon les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord verbal avec le joueur de 24 ans sur les conditions salariales.

Toujours selon la même source, Medhi Benatia aurait entamé les discussions avec Feyenoord sur l’indemnité de transfert et les choses seraient dans leur phase finale. Le journaliste italien assure même que l’arrivée de Quinten Timber pourrait être officialisée dans les prochains jours. Mais l’OM n’est pas encore rassasié.

Le club entraîné par Roberto De Zerbi viserait désormais Lucas Da Cunha, milieu offensif français évoluant à Côme. Formé au Stade Rennais, le natif de Roanne a également défendu les couleurs de l’OGC Nice avant de prendre la direction de l’Italie, où il s’est imposé comme un joueur clé du club lombard.

D’après Gianluca Di Marzio, des contacts ont déjà eu lieu entre les deux parties, et Benatia n’exclut pas de mener simultanément les deux négociations (Timber et Da Cunha) si les conditions le permettent. Cela dit, tout reste conditionné aux éventuels départs dans l’effectif, car l’OM doit libérer de la masse salariale ou faire de la place dans le groupe avant de boucler plusieurs arrivées en même temps.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Lucas Da Cunha est valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt. Son départ constituerait un vrai coup dur pour Cesc Fabregas, l’entraîneur de Côme. Affaire à suivre…

