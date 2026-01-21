PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique

En difficulté depuis plusieurs semaines, le PSG s’apprête à enregistrer un retour capital à l’aube d’échéances décisives.

PSG : Un renfort de poids en approche pour relancer la machine

Éliminé en Coupe de France par le Paris FC, puis battu mardi sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions, le PSG traverse un sale temps. Malgré une nette domination dans le jeu lors de ces deux rencontres, les hommes de Luis Enrique ont péché par manque d’efficacité offensive et ont affiché une certaine fébrilité défensive.

Un passage à vide préoccupant, d’autant que le club de la capitale pourrait sortir du Top 8 européen en cas de faux pas face à Newcastle la semaine prochaine. Avant ce choc, les nouvelles sont bonnes. Un retour majeur pourrait toutefois changer la donne et apporter la stabilité qui fait défaut.

Achraf Hakimi sera opérationnel. Le Lion de l’Atlas est rentré à Paris après la finale de la Coupe d’Afrique des nations perdue face au Sénégal. L’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait ainsi effectuer son come-back dès vendredi à l’occasion du déplacement à Auxerre, probablement en débutant sur le banc avant d’entrer en jeu. Si son état physique le permet, il serait alors pleinement opérationnel pour le choc face à Newcastle, mercredi prochain en Ligue des champions.

La présence d’Achraf Hakimi dans le couloir droit devrait offrir un nouveau visage au PSG. Elle permettrait également à Warren Zaïre-Emery de retrouver une position plus axiale, soulageant ainsi Vitinha et Fabian Ruiz, très sollicités depuis le début de la saison. Un renfort attendu, au moment où Paris en a le plus besoin.

