Sporting-PSG : Tension à Paris, le coupable est désigné !

Le PSG a subi une grosse désillusion mardi soir en Ligue des champions. Et à l’issue de sa défaite contre Sporting Lisbonne (2-1), un homme cristallise la colère des supporters : Lucas Chevalier.

PSG : Lucas Chevalier au cœur des critiques après le revers à Lisbonne

Le climat s’alourdit autour du Paris Saint-Germain. Une semaine après son élimination en Coupe de France, le PSG a chuté à nouveau. Les hommes de Luis Enrique ont cette fois-ci été battus par le Sporting Lisbonne (2-1) en Ligue des champions. Ce revers fragilise grandement les chances du Paris SG de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Même si le collectif parisien a manqué de réalisme lors de ce choc, c’est surtout Lucas Chevalier qui subit la colère des fans et observateurs. Le gardien du PSG est considéré comme le principal fautif de cette défaite. Car il a effectué une parade mal maîtrisée qui a profité Luis Suarez pour inscrire le but victorieux.

À voir

Mercato OM : Marseille s’agite, deux recrues débarquent !

Lire aussi : PSG : Catastrophe en vue pour Luis Enrique après Sporting

Le constat est sans appel pour Emmanuel Petit. Un club visant les sommets ne peut se permettre une telle fébrilité à un poste aussi névralgique. « Le premier but, il n’y est pour rien mais sur le deuxième but … », a-t-il estimé sur RMC. L’ancien international français ne cherche pas forcément à accabler Lucas Chevalier.

Malheureusement, la défaite est pour lui

En revanche, Daniel Riolo a été plus tranchant. Le chroniqueur sportif qualifie l’intervention de l’ancien Lillois de « minable ». Il désigne sans aucune hésitation Lucas Chevalier comme l’unique coupable de résultat. « C’est juste la réalité. Ce soir: malheureusement, la défaite est pour lui », a-t-il lancé.

Ce débat autour du portier du PSG est une vieille cicatrice. Après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, l’arrivée de Chevalier devait stabiliser ce secteur. Sauf que ce pari peine à convaincre totalement. Au point où Matveï Safonov est pressenti pour le remplacer. Le Russe est écarté du groupe en raison d’une fracture de la main.

Lire la suite sur le PSG :

Sporting-PSG : La colère froide de Luis Enrique après la défaite

À voir

ASSE : Une renaissance de Lucas Stassin est-elle possible ?

Mercato PSG : Un super crack se dirige vers l’Angleterre !

Prolongation de Dembélé au PSG : Al-Khelaïfi prend enfin la parole