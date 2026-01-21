Mercato Stade Rennais : Un buteur en route pour Rennes

Les dirigeants du Stade Rennais touchent au but pour un international polonais. Le milieu offensif est attendu à Rennes dans les prochaines heures.

Mercato Stade Rennais : Un top joueur arrive

Accord trouvé, dossier bouclé. Le Stade Rennais et Fenerbahçe se sont entendus ce mercredi pour le transfert de Sebastian Szymanski. Montant estimé : 9,5 millions d’euros, selon les informations de RMC Sport. Contrat prévu jusqu’en 2029.

Rennes va bien recruter le milieu offensif polonais. Les discussions ont abouti dans la matinée. Restaient des détails, surtout financiers. Mais tout est désormais réglé. Szymanski, 26 ans, avait donné son feu vert depuis plusieurs jours. Le Polonais va poser ses valises au Roazhon Park dans les prochaines heures et va parapher son contrat d’ici jeudi. Une annonce officielle sera faite quant tout sera scellé.

Ce sera un renfort de poids pour les Rouge et Noir. Il sera disponible pour le prochain choc face au FC Lorient en Ligue 1. À Rennes, Szymanski retrouvera un visage familier. Przemysław Frankowski. Les deux sont des Polonais et évoluent dans la même sélection. Sebastian Szymanski est devenu un indésirable au Fenerbahçe cette saison. Son temps de temps est très limité. Cette situation l’a alors poussé à envisager un départ pour se relancer.

