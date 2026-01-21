PSG : Grosse inquiétude à Paris avant Auxerre

Le PSG a perdu des points et des plumes lors de la rencontre face au Sporting en Ligue des Champions mardi soir. Un cadre a contracté une blessure.

PSG : Mauvaise nouvelle pour Fabian Ruiz

La soirée européenne du PSG a viré au cauchemar à Lisbonne. Battus par le Sporting malgré une large domination, les Parisiens sont repartis sans le moindre point et avec une inquiétude supplémentaire.

En fin de rencontre, Fabian Ruiz a été contraint de quitter ses partenaires. Touché à la jambe gauche, le milieu espagnol est sorti en boitant, visiblement diminué. Un coup dur confirmé par Luis Enrique en conférence de presse : « On a effectué le dernier changement parce que Fabian était blessé. ».

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique

Des examens médicaux sont prévus ce mercredi afin de déterminer précisément la nature de la blessure. Dans un entrejeu déjà amoindri, l’absence potentielle de Fabian Ruiz serait un sérieux handicap. Sa participation au déplacement à Auxerre vendredi apparaît compromise, tout comme sa présence pour la réception décisive de Newcastle en Ligue des champions la semaine prochaine.

Le PSG devrait apporter des précisions lors de son prochain point médical, attendu jeudi. En attendant, le staff parisien retient son souffle. L’international espagnol s’est imposé comme un élément important du dispositif et son indisponibilité pèserait lourd à l’approche d’un rendez-vous européen crucial.

