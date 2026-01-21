Mercato OM : Marseille s’agite, deux recrues débarquent !

Le mercato de l’OM s’emballe avec l’arrivée imminente de deux nouvelles recrues. Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont attendus ce mercredi à Marseille afin de finaliser leur transfert.

Mercato OM : Quinten Timber et Ethan Nwaneri arrivent ce mercredi

Quelle journée intense pour l’Olympique de Marseille ! L’attention des Phocéens se porte logiquement sur le choc OM-Liverpool de ce mercredi soir. Ce duel de la septième journée de Ligue des Champions se jouera au Vélodrome à partir de 21 heures. En attendant, les coulisses du mercato OM s’activent de manière spectaculaire.

Foot Mercato le confirme, la direction marseillaise s’apprête à accueillir deux nouveaux visages en son sein. Il est question de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Les deux joueurs sont attendus au terminal de l’aviation générale de Marignane pour finaliser leurs transferts respectifs.

Des renforts demandés par Roberto De Zerbi

Le milieu de terrain de Feyenoord va atterrir en début d’après-midi, aux alentours de 13h30. Quinten Timber devrait signer un contrat de quatre ans et demi à l’Olympique de Marseille. Le montant exact de son transfert n’a pas encore été précisé.

❗️🔵⚪️ 🛩️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱 #MercatOM



QUINTEN TIMBER ARRIVERA à 13:35 sur Marseille



Ethan Nwaneri ARRIVERA à 16:50 #TeamOM pic.twitter.com/PqiooT66Gf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 21, 2026

Quant à Ethan Nwaneri, il est attendu vers 17h00. Le jeune milieu offensif d’Arsenal est prêté à l’OM sans option d’achat. Les Olympiens ont accepté de verser un montant d’environ 1,5 millions d’euros pour ce prêt. Une fois leurs examens médicaux validés, les deux joueurs pourront officiellement intégrer l’équipe phocéenne.

Ces signatures marquent un tournant dans le recrutement de l’Olympique de Marseille. L’état-major olympien affiche clairement sa volonté d’étoffer l’équipe de Roberto De Zerbi pour cette seconde partie de saison. D’autres renforts sont attendus durant ce mercato.

