Mercato OM : La première recrue affole déjà Marseille !

Quelques avant le choc contre Liverpool en Ligue des Champions, l’OM accueille sa première recrue hivernale. Le milieu de terrain néerlandais Quinten Timber est arrivé à Marseille avec des ambitions précises.

Mercato : Quinten Timber débarque enfin à l’OM !

L’effervescence monte d’un cran sur la Canebière. Les hommes de Roberto De Zerbi vont défier ce mercredi soir Liverpool pour le compte de la 7ème journée de Ligue des Champions. L’ambiance au Vélodrome promet d’être électrique pour ce grand rendez-vous européen.

En attendant, la première recrue hivernale de l’OM vient de poser ses valises. Comme cela était prévu, Quinten Timber a atterri ce mercredi dans l’après-midi à l’aéroport de Marignane. Le milieu de terrain arrive en provenance de Feyenoord. Il va finaliser son transfert et sceller son avenir avec l’OM.

Quinten Timber a été accueilli par des centaines supporters à son arrivée à Marseille. Le joueur de 24 ans en a profité pour signer des orthographes et partager ses premières impressions aux médias locaux. Il a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. « C’est un grand club qui a soif de victoires. J’ai déjà pu échanger avec le coach et je suis impatient de commencer cette aventure », a-t-il confié.

Il sera dans les tribunes du Vélodrome pour le choc contre Liverpool

Quinter Timber assistera au choc OM-Liverpool depuis les tribunes du Vélodrome. L’occasion pour lui de s’imprégner de l’atmosphère unique du public marseillais. Son recrutement express s’inscrire dans la volonté de Roberto De Zerbi de densifier son entrejeu.

Son profil box-to-box devrait rapidement devenir une pièce maîtresse de l’OM. Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, auraient accepté de verser 4,5 millions d’euros à Feyennord pour le libérer de son contrat cet hiver. Un autre renfort, Ethan Nwaneri d’Arsenal, est aussi attendu ce jour à Marseille.

