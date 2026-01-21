ASSE : Une renaissance de Lucas Stassin est-elle possible ?

Impacté négativement par son départ refusé par l’ASSE, Lucas Stassin a été affecté mentalement et physiquement. Pourra-t-il se remettre de ce coup et se relancer en Ligue 2 en 2026 ?

ASSE : Lucas Stassin affecté par son départ refusé

L’ASSE a repoussé toutes les offres de transfert pour Lucas Stassin pendant le mercato d’été dernier. Il y avait même une proposition intéressante du CSKA Moscou, estimée à plus de 30 M€ bonus compris, mais Kilmer Sports Ventures a fermé la porte de sortie à l’attaquant belge.

Selon les confidences du père de ce dernier, au quotidien Le Progrès, il a été sérieusement affecté par la décision des dirigeants de l’AS Saint-Etienne, qui l’ont retenu en Ligue 2, alors qu’il voulait rejoindre un club de l’élite.

« Lucas Stassin n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. Il ne s’entraînait pas bien. […]. Après tout ce qu’il a vécu cet été, c’est normal », a fait savoir Stéphane Stassin.

Stassin dans le dur, il est sifflé à Geoffroy-Guichard

Cette saison, l’attaquant belge n’a marqué que 4 buts en 17 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En manque de réussite, il a même été sifflé au stade Geoffroy-Guichard, samedi, lors du dernier match de l’ASSE contre Clermont Foot (1-0).

Ce qui témoigne d’un désamour entre des supporters stéphanois et leur « chouchou » de la saison dernière. « C’était assez difficile de la part du public de le siffler. Il a fait de son mieux sur cette rencontre. […] Il a tout mon respect », a tempéré Eirik Horneland, pour encourager l’avant-centre de 21 ans.

Le père de Lucas Stassin annonce la renaissance du buteur

Touché moralement et souffrant du mollet il y a quelques semaines, Lucas Stassin est évidemment dans le dur. Son dernier but remonte au 23 septembre 2025, contre Amiens SC. Cela fait donc 10 matchs consécutifs qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets.

Néanmoins, son père assure qu’il s’est remis la tête à l’endroit et qu’il est prêt à rebondir pendant la deuxième moitié de la saison. « Depuis un mois, il s’est totalement repris en main. Il s’est remis en mode machine. Il bosse beaucoup. […]. Je le vois, il est de nouveau affûté », a-t-il rassuré.

Le Belge peut-il réussir sa deuxième moitié de saison ?

Pour rappel, Lucas Stassin avait été auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs joués en Ligue 1 la saison dernière (2024-2025). Il a été décisif notamment entre janvier et mai 2025, avec 10 buts marqués dans cette période, mais cela n’avait pas suffi pour assurer le maintient de l’ASSE dans l’élite.

Réussira-t-il à réaliser une nouvelle performance XXL dans cette deuxième moitié de saison décisive ? Ou encore retrouvera-t-il son efficacité de la deuxième moitié de saison dernière ? À suivre…

