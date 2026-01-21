OM-Liverpool : De Zerbi frappé par un terrible coup dur !

Quelques heures avant le choc OM-Liverpool en Champions, Roberto De Zerbi a reçu une mauvaise nouvelle. Il sera privé d’un pilier en défense. Emerson Palmieri s’est blessé.

OM : De Zerbi privé d’Emerson Palmieri face à Liverpool

L’Olympique de Marseille tentera de battre ce mercredi soir Liverpool en Ligue des champions. Cette mission est immense. Et à quelques heures de ce choc, une mauvaise nouvelle secoue l’OM. Roberto De Zerbi a dévoilé une liste de 22 joueurs, avec une absence de taille.

Emerson Palmieri est indisponible pour ce grand rendez-vous au Vélodrome. La raison ? Le latéral gauche s’est blessé à l’entraînement. La direction de l’OM a confirmé sa blessure via un communiqué officiel, précisant que l’Italo-brésilien a subi une « lésion à la cuisse gauche » à la veille du choc OM-Liverpool.

Emerson Palmieri devrait manquer plusieurs semaines de compétition. La durée de son indisponibilité n’est pas encore fixée. Elle dépendra de son évolution clinique. Son absence est un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille et tacticien italien.

2️⃣2️⃣ Marseillais choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 7ème rencontre de @ChampionsLeague face à Liverpool 🔥 pic.twitter.com/GY0HU1o5sQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2026

Une solution trouvée en urgence

L’ancien Lyonnais s’était imposé comme un pilier du onze de départ de l’OM. Il a réalisé une première partie de saison exemplaire avec 23 matchs à son actif. De Zerbi va devoir, dans l’urgence, trouver une solution pour le remplacer dans le couloir gauche.

Surtout que Nayef Aguerd est toujours indisponible. L’entraîneur de l’OM pourra tout de même compter sur le capitaine Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Amine Gouiri ou encore Mason Greenwood face à Liverpool.

