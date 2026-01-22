FC Nantes : Coup dur, un titulaire out plusieurs semaines

Le FC Nantes traverse un nouveau revers après sa défaite face au Paris FC (1-2). Deiver Machado, pilier de la défense, est contraint de déclarer forfait pour plusieurs semaines.

FC Nantes : Machado touché aux ischios-jambiers

Le choc face au Paris FC a laissé des traces. Dès la 18e minute, Deiver Machado a dû céder sa place, victime d’une douleur aux ischios-jambiers. Remplacé par Johann Lepenant, le Colombien voit son rôle de titulaire indiscutable momentanément interrompu. Une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes qui compte sur sa solidité défensive pour remonter au classement.

Les examens médicaux à venir confirmeront l’ampleur exacte de la blessure, mais les premières indications parlent d’une indisponibilité de deux à trois semaines. Une période critique pour un club en quête de points, où chaque absence se fait cruellement sentir. Malgré sa blessure, Machado a été convoqué pour le stage à Cadiz en Espagne par Ahmed Kantari. Une présence symbolique qui souligne son importance dans l’effectif nantais.

Néanmoins, il sera absent pour la réception de l’OGC Nice ce dimanche à 15h, un match déjà attendu comme décisif pour la lutte au maintien. Arrivé en décembre dernier en provenance du RC Lens, Machado s’était rapidement imposé comme un titulaire incontournable. Sa blessure souligne désormais le besoin urgent de solutions défensives pour le FCN.

