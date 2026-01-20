Mercato PSG : Dernière manoeuvre du Barça pour Dro Fernandez

Alors que le PSG croyait tenir le bon bout pour boucler rapidement la signature de Dro Fernandez en passant par sa clause libératoire, le Barça tente une dernière manoeuvre pour essayer de retourner le dossier en sa faveur.

Mercato PSG : Le Barça complique le transfert de Dro Fernandez

Sous contrat jusqu’en 2027, Dro Fernandez a refusé de prolonger avec le Barça et s’apprête à rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 18 ans en a déjà informé ses coéquipiers et ses dirigeants. D’après RMC Sport, le PSG règle les éléments administratifs pour pouvoir lever sa clause libératoire fixée à 6 millions d’euros.

« Le jeune milieu a annoncé à ses coéquipiers qu’il allait jouer pour le Paris Saint-Germain. Hansi Flick et les dirigeants du Barça sont furieux, notamment contre l’agent du joueur qui a essayé ces dernières années de placer Gavi à Paris comme révélé dans le livre « De l’enfer au paradis » », assure le journaliste Fabrice Hawkins.

Plusieurs sources concordantes indiquent que l’arrivée de l’international espoir espagnol est attendue pour cette semaine à Paris. Sauf que le FC Barcelone n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire et tente de faire monter la note. En effet, selon les informations du quotidien Sport, le club catalan cherche aujourd’hui à éviter un départ sec via la clause, vécue comme une humiliation sportive et financière.

Joan Laporta, le président des Blaugranas, pousse pour transformer l’opération en un transfert négocié, estimant que l’investissement réalisé sur Dro Fernandez et son exposition en équipe première méritent une compensation plus importante. Le Barça pousse donc pour récupérer au moins 10 millions d’euros, soit 4 millions d’euros de plus.

Pour rappel, lors du dossier Ousmane Dembélé à l’été 2023, les deux clubs avaient trouvé un accord de dernière minute afin d’éviter l’activation de la clause, pour finalement conclure un transfert à 50 millions d’euros. Un modèle que le leader de la Liga aimerait reproduire, à une autre échelle.

Reste à voir si le Paris Saint-Germain, qui reste le grand favori pour accueillir Dro Fernandez durant ce mercato hivernal, malgré l’intérêt de Manchester City et du Borussia Dortmund, sera d’accord par négocier un deal avec les pensionnaires du Camp Nou. Affaire à suivre…

