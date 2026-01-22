Mercato : L’OM frappe fort et s’offre un très bon joueur !

L’OM n’a pas attendu la fin de la saison pour envoyer un signal fort sur le mercato. Malgré une soirée européenne douloureuse, le club phocéen a trouvé de quoi raviver l’enthousiasme de ses supporters.

Mercato OM : Quinten Timber, un renfort qui change le tempo marseillais

Balayé 0-3 par Liverpool, l’OM a vécu une soirée difficile au Vélodrome. Mais dans les coulisses, Pablo Longoria et son équipe n’ont pas perdu de temps. Marseille a officialisé l’arrivée de Quinten Timber, milieu international néerlandais, symbole d’un projet ambitieux et assumé.

Lire aussi : Mercato OM : La première recrue affole déjà Marseille !

À voir

FC Nantes : Coup dur, un titulaire out plusieurs semaines

Un recrutement qui ne passe pas inaperçu, jusque dans le camp adverse. Présent en zone mixte, Virgil Van Dijk n’a pas tari d’éloges sur son compatriote : « C’est un super humain, un très bon joueur, c’est un bon cap passé pour lui (…) c’est surtout une très bonne personne et ça c’est très important ». Des mots forts, presque un adoubement.

Timber, la promesse d’un OM conquérant

Arrivé à Marseille pour passer sa visite médicale, Quinten Timber n’a pas tardé à séduire. Devant les supporters, le ton est donné : « Allez l’OM ! C’est incroyable. L’OM, c’est un gros club. Il y a un grand entraîneur et une belle équipe. Je veux gagner ici ! », a-t-il lancé.

Dans une saison exigeante, l’Olympique de Marseille s’offre bien plus qu’un joueur : une déclaration d’intentions. Et à Marseille, ce genre de promesse n’est jamais prise à la légère.

Lire aussi sur l’OM :

OM-Liverpool : De Zerbi explose après le but humiliant de Szoboszlai

Mercato OM : Benatia jette un coup de froid sur le dossier Abdelli

À voir

Mercato : Le PSG tente un coup osé en silence !

OM-Liverpool : De Zerbi frappé par un terrible coup dur !