Mercato OM : Une offre de 10M€ arrive pour un super crack

L’OM pourrait perdre une nouvelle pépite pendant ce mercato hivernal. Un club de Ligue 1 prépare une offre de 10M€ pour Darryl Bakola.

Un départ de l’OM, dès cet hiver, devient possible. Darryl Bakola pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Un club prépare une offre. Montant envisagé : 10 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu offensif de 18 ans dispose d’un bon de sortie. L’OM ne ferme pas la porte. Le joueur, lui, reste ouvert à une continuité en France.

En Ligue 1, un sérieux prétendant lui fait des yeux doux. Strasbourg serait en pince pour le Marseillais. Selon But, le Racing Club de Strasbourg a placé Bakola sur sa liste prioritaire. Le club met le paquet pour conclure rapidement le deal. Les dirigeants strasbourgeois seraient prêts à poser 10 M€ sur la table pour convaincre Marseille et attirer le natif de Clichy.

Mais la concurrence est très rude. À l’étranger, plusieurs clubs surveillent le dossier. Stuttgart et Dortmund en Allemagne. Chelsea, Arsenal, Newcastle et Aston Villa en Angleterre. Le Bayer Leverkusen également. En Italie, l’Inter Milan reste attentif. Un profil très suivi. Les dirigeants phocéens pourraient toucher un joli chèque si le joueur quitte la Canebière.

