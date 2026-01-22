PSG : Deux excellentes nouvelles tombent pour Luis Enrique

De bonnes nouvelles pleuvent au PSG avant le choc face à Auxerre en Ligue 1 et contre Newcastle en Ligue des Champions. Deux guerriers de Luis Enrique sont de retour.

PSG : João Neves et Kang-in Lee de nouveau opérationnels

Au lendemain de la défaite concédée à Lisbonne face au Sporting (2-1) en Ligue des champions, les Parisiens on repris l’entraînement ce mercredi au Campus PSG. L’ogre parisien lâche des points ces dernières semaines et devra se ressaisir pour terminer dans le Top 8 en C1. Et les voyants sont au vert avant les prochaines échéances. Deux renforts arrivent.

Éloigné des terrains depuis la finale de la Coupe intercontinentale, Kang-in Lee a quitté l’infirmerie et repris l’entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour la rotation offensive, tant le Sud-Coréen apporte des solutions quand on ne s’y attendait pas. Bonne nouvelle également pour João Neves. Resté à Paris ces derniers jours en raison d’une gêne musculaire, le milieu portugais a obtenu le feu vert médical et a réintégré le groupe.

Deux retours précieux à moins d’une semaine du rendez-vous capital face à Newcastle United, au Parc des Princes, véritable “finale” pour une place dans le Top 8 européen. Ils tombent également à point nommé avant le déplacement à Auxerre, ce vendredi en Ligue 1. En cas de succès en Bourgogne, le PSG pourrait reprendre la tête du championnat. Le Racing Club de Lens, leader du championnat, doit livrer une performance XXL pour battre l’Olympique de Marseille.

