Stade Rennais : Estéban Lepaul déclare la guerre à Greenwood

Estéban Lepaul, auteur d’un début de saison flamboyant avec le Stade Rennais, refuse de rentrer dans le rang. Malgré un léger passage à vide, l’attaquant rennais affiche une ambition intacte et assume la concurrence au sommet, avec un message clair envoyé à Mason Greenwood.

Stade Rennais : Lepaul, la faim intacte malgré le creux

Arrivé en grande forme au Stade Rennais, Estéban Lepaul a marqué les esprits avec un triplé retentissant face à Strasbourg (4-1). Depuis, la machine s’est enrayée : un seul but sur les huit dernières rencontres. Mais à 25 ans, l’avant-centre reste lucide et solidement installé sur le podium des buteurs de Ligue 1 avec neuf réalisations, à égalité avec Sulc, derrière Joaquin Panichelli et Mason Greenwood.

L’attaquant de l’Olympique de Marseille est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec ses 12 réalisations. Un total bien à la portée de Lepaul qui compte bien ne rien lâcher jusqu’à la fin de la saison. En conférence de presse, l’attaquant breton n’a pas fui le duel à distance et a envoyé un message clair au Marseillais.

« L’objectif est de finir très haut dans le classement. Je ne suis qu’à trois longueurs actuellement de ce qui se fait de mieux en Ligue 1 », a-t-il rappelé. Avant d’insister : « Je veux gagner, marquer des buts et qu’on soit européen en fin d’année. Le groupe passe en priorité ». La guerre est déclarée, avec élégance.

