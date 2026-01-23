Tagliafico blessé : l’OL en alerte maximale !

La sortie sur blessure de Nicolas Tagliafico a terni la victoire précieuse de l’OL à Berne. L’Olympique Lyonnais doit maintenant croiser les doigts pour que son défenseur argentin ne soit pas éloigné trop longtemps des terrains.

OL : Une soirée lyonnaise gâchée par la malchance

En déplacement à Berne pour affronter les Young Boys, l’OL a joué gros. Leader de sa phase de Ligue Europa, chaque point comptait pour consolider sa place dans le Top 8 et éviter les redoutés barrages. Paulo Fonseca pouvait savourer une opération presque parfaite : grâce à Ainsley Maitland-Niles, Lyon s’impose 1-0 avant la pause. Pourtant, le soulagement fut de courte durée.

Lire aussi : Mercato OL : Importante mise au point sur le recrutement

À voir

Mercato ASSE : KSV rêve d’une arrivée, Horneland s’y oppose

La sortie sur blessure de Nicolas Tagliafico a instantanément refroidi l’ambiance. Touché à la cheville en première période, le champion du monde a été remplacé par Orel Mangala. Un changement qui, malgré sa nécessité, a mis l’équipe sous tension, le nombre de défenseurs étant déjà limité dans le groupe lyonnais.

Des nouvelles préoccupantes pour Tagliafico

Après la rencontre, l’Argentin est apparu avec une botte protectrice imposante, selon Olympique-et-Lyonnais, signe que la blessure pourrait être sérieuse. Pour l’OL, cette incertitude pèse lourd : la stabilité défensive, pilier de leurs ambitions européennes, est désormais menacée.

Si les examens médicaux confirment une absence prolongée, Paulo Fonseca devra trouver rapidement des alternatives. En attendant, Tagliafico reste le sujet principal des discussions dans le vestiaire et sur les réseaux, preuve que sa présence est déjà irremplaçable.

Lire aussi sur l’OL :

OL : John Textor débouté à Londres, Eagle Football en danger

OL Mercato : Une arrivée en vue, les départs au point mort

À voir

Stade Rennais : Estéban Lepaul déclare la guerre à Greenwood

Mercato OL : Kang négocie un deal incroyable avec le PSG