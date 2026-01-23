Mercato OM : Coup de théâtre, MU discute pour Greenwood

L’Olympique de Marseille peut se faire des soucis pour Mason Greenwood. La direction de Manchester United a bien l’intention de récupérer son ancien crack. Les premières tractations ont débuté.

Mercato : Machester United contacte l’OM pour Mason Greenwood

C’est une nouvelle qui fait l’effet d’une bombe sur la Canebière ! Mason Greenwood se rapprochant d’un retour en Premier League. Plusieurs médias britanniques tels que Football Insider et Topskills Sports UK le confirment. Manchester United a pris langue avec la direction de l’Olympique de Marseille pour discuter d’un éventuel retour de son ancien prodige.

Cette prise de contact marque un tournant dans le mercato de l’OM. Car l’attaquant anglais s’est imposé comme le leader offensif de l’équipe de Roberto De Zerbi. Il en est déjà 20 réalisations en 27 matchs disputés cette saison. Ses prouesses semblent donner des regrets aux dirigeants de Man United. Ceux-ci ambitionnent à présent de le rapatrier au détriment de l’OM.

Bien entendu, la direction de l’Olympique de Marseille ne compte perdre Mason Greenwood à ce stade de la compétition. Les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia l’ont assuré à maintes reprises : la porte reste fermée pour Mason Greenwood dont le contrat expire en juin 2029 à l’OM. Sauf qu’une clause de rachat vient tout chambouler dans ce dossier.

Une clause de rachat qui change tout

Les Red Devils conserveraient en effet la possibilité de rapatrier l’ailier droit pour une somme de 42 millions de livres sterling (environ 50 millions d’euros). L’état-major de MUFC discute désormais sur l’opportunité d’activer cette clause contractuelle. Une décision sera prise dans les jours à venir.

L’OM reste donc sur ses gardes. Car voir son meilleur atout offensif quitter le navire si tôt serait un véritable déchirement sportif. Même si son départ serait une belle opération financière. L’Atlético Madrid reste également en embuscade pour Mason Greenwood.

