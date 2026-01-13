Mercato ASSE : Une porte s’ouvre en Chine pour un défenseur

A la suite d’Yvann Maçon, l’ASSE va se séparer d’un autre joueur indésirable. Une porte de sortie s’ouvre pour lui. Il est ciblé par un club en Chine.

L’ASSE avaient traîné quelques joueurs, dont Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, dans son effectif, alors qu’Eirik Horneland ne compte pas sur eux. Poussés dehors pendant le mercato d’été, ils n’avaient pas trouvé preneurs. L’arrière latéral droit et le défenseur central n’ont quasiment pas joué toute la première moitié de la saison. Ils sont restés longtemps à l’écart du groupe professionnel.

Dès l’ouverture du mercato d’hiver, Kimer Sports Ventures a trouvé un point de chute à Yvann Maçon. Il a été transféré à AE Larisa en Grèce.

L’AS Saint-Etienne se penche désormais sur le départ de Dylan Batubinsika. Selon les échos en provenance de Chine, Shenzhen Peng City s’est positionné pour le recruter cet hiver. Ayant presque bouclé les négociations, le club du championnat chinois va accueillir l’international Congolais (15 sélections) dans les prochains jours, selon l’annonce de plusieurs médias chinois.

Batubinsika, un départ à 5 mois de la fin de son contrat ?

Présent au Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), le défenseur de l’ASSE et sa sélection (RD Congo) ont été éliminés en 8e de finale par l’Algérie. Il est donc rentré dans la Forez où il lui reste encore 5 mois et demi de contrat. Mais si les informations des sources chinoises se confirment, il n’ira évidemment pas au bout de son engagement avec le club stéphanois.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en juillet 2023, en provenance de Famalicao au Portugal, Dylan Batubinsika a joué 56 matchs sous le maillot des Verts, dont 25 en Ligue 1 et 27 en Ligue 2.

