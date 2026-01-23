PSG : Le commando de Luis Enrique pour le voyage à Auxerre !

Ce vendredi а 20h00, en levée de rideau de la 19e journée de Ligue 1, le PSG (2e) se déplace sur le terrain de l’AJ Auxerre (17e). Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique, l’entraîneur parisien, pour cette rencontre.

Le PSG fortement diminué face à l’AJ Auxerre

Trois jours après une frustrante défaite au Portugal face au Sporting (1-2), à l’occasion de la septième et avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris SG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement au Stade de l’Abbé-Deschamps pour y affronter l’AJ Auxerre. Pour cette affiche, Luis Enrique voyage sans sept joueurs, dont plusieurs cadres.

Comme depuis plusieurs semaines, l’entraîneur du club de la capitale ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi. De retour de la CAN avec « un petit problème physique », le latéral droit marocain est laissé au repos. En soins après avoir reçu un coup au genou gauche contre le Sporting CP mardi soir, le milieu de terrain espagnol est absent du groupe de 18 joueurs convoqués par Luis Enrique.

Tout comme le latéral gauche Nuno Mendes, qui « effectue un travail en salle en cette fin de semaine », Quentin Ndjantou, qui continue, lui, son protocole de soins, tandis que Kang-In Lee, Joao Neves et Matvey Safonov poursuivent un travail adapté.

Suspendu mardi soir en Champions League et dans la tourmente après la révélation d’une sombre affaire extrasportive, Lucas Hernandez fait son retour dans le groupe parisien pour ce déplacement en Bourgogne et devrait même être titulaire ce soir. Autre retour, celui du nouveau champion d’Afrique Ibrahim Mbaye, qui devrait aussi avoir du temps de jeu ce soir.

Le groupe de Luis Enrique

Gardiens : Chevalier, Marin, James

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez

Milieux : Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu

Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Nsoki, Mbaye.

