Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

Seko Fofana n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Le milieu ivoirien pourrait prendre la direction du Portugal avant la fin de ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Un départ se précise au milieu

Un mouvement semble inévitable au Stade Rennais. En perte d’influence dans la rotation d’Habib Beye ces dernières semaines, Seko Fofana se rapproche d’une sortie.

L’arrivée de Sebastian Szymanski a fait de victime. Le milieu ivoirien, désormais menacé d’un rôle secondaire, ne se satisfait pas de cette situation et explore des options pour avoir un bon temps de jeu. Une volonté de départ qui coïncide avec les réflexions du club breton.

Selon Ouest-France, Rennes discute actuellement avec le FC Porto et le Benfica en vue d’un prêt sec. Des propositions en provenance de Turquie ont bien été formulées récemment, mais elles n’ont pas retenu l’attention du joueur ni de son entourage. Fofana privilégie une destination en Liga Portugal.

L’ancien joueur du RC Lens et d’Al-Nassr traverse un sale temps depuis quelques semaines. Cette saison, il n’a disputé que 12 rencontres. Il a inscrit un but. Un bilan moins solide, qui pourrait accélérer un départ dans les prochains jours. Il y a quelques semaines, Seko Fofana était en froid avec Habib Beye. Le coach sénégalais l’a écarté du groupe avant de le réintégrer quelques jours plus tard.

