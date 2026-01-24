Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Christ Inao ?

Le PSG vise le prodige ivoirien, Christ Inao Oulaï pour ce mercato hivernal. Des cadors européens préparent un sale tour aux Parisiens sur ce dossier.

Mercato PSG : Christ Inao Oulaï attendu à Paris cet hiver ?

On est dans les derniers jours du mercato hivernal, et la direction du PSG fouille un peu partout pour amener de nouvelles pépites à Paris. On observe peu de mouvements au Paris Saint-Germain depuis l’ouverture de ce marché des transferts. Depuis quelques jours, un nom circule dans les bureaux du Camp des Loges.

Sous l’impulsion de Luis Campos, la cellule de recrutement parisienne scrute avec attention le marché des jeunes talents et aurait coché le nom de Christ Inao Oulaï. Le jeune meneur de jeu ivoirien évolue actuellement à Trabzonspor. L’Éléphant a posé ses valises en Turquie lors du dernier mercato estival en provenance de Bastia contre 5,5 millions d’euros. Il est lié au club turc jusqu’en juin 2030.

En peu de temps, il a montré qu’il a la force dans les jambes. L’Ivoirien a fait trembler les filets deux fois et servi trois offrandes en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Les pensionnaires du Parc des Princes sont chauds pour boucler sa signature cet hiver. Mais ce n’est pas une mince affaire. Le PSG n’est pas seul sur ce dossier.

Galatasaray, PSV Eindhoven, Manchester United, Bayern Munich, Manchester City et surtout Chelsea ont tous braqué leurs yeux sur le milieu ivoirien. Les Blues auraient déjà lâché une offre de 40 millions d’euros. Mais Trabzonspor a déchiré l’offre. Le club turc réclamerait au minimum 50 millions d’euros pour entamer des pourparlers.

