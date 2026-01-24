Mercato PSG : Une erreur à 27M€ que personne n’attendait !

En changeant de gardien l’été dernier, le PSG pensait sécuriser l’un des postes clés de son projet. Quelques mois plus tard, le doute s’installe et une question dérangeante circule déjà dans les travées du Parc.

Mercato PSG : Un pari coûteux pour tourner la page Donnarumma

Sacré champion d’Europe, le PSG a pourtant surpris son monde au moment de trancher pour son dernier rempart. Gianluigi Donnarumma, décisif lors de la campagne européenne, a été remercié sans ménagement. À sa place, les dirigeants parisiens ont sorti le chéquier : 55 millions d’euros, bonus compris, pour attirer Lucas Chevalier.

À 24 ans, l’ancien Lillois incarne l’avenir. Un gardien français, prometteur, moderne, capable de s’inscrire dans le jeu de Luis Enrique. Sur le papier, l’idée séduisait. Sur le terrain, l’histoire est plus nuancée. Car si Chevalier affiche des qualités indéniables, ses premiers mois comme numéro un peinent à convaincre observateurs et supporters.

Chevalier sous pression, le Paris SG sous le feu des critiques

Les attentes étaient immenses, le prix aussi. Chaque sortie hésitante, chaque ballon mal négocié devient un sujet. Et dans un club où l’erreur se paie cash, le gardien parisien découvre la brutalité du très haut niveau. Pour certains analystes, le PSG aurait pu faire un choix plus rationnel, moins risqué… et surtout bien moins onéreux.

Jimmy Braun, consultant, n’a pas mâché ses mots en évoquant une alternative crédible : « J’ai vu le match d’Unai Simon à Bilbao, un gardien qui avait été lancé par Luis Enrique en sélection, qui vaut peut-être la moitié du prix de Chevalier (environ 27M€, ndlr). Ça aurait été une piste qui m’aurait emballé parce que plus d’expérience du très haut niveau », a-t-il déclaré sur l’émission After PSG sur YouTube

Une erreur stratégique à 27M€ ?

Le débat est lancé. Fallait-il sacrifier l’expérience européenne de Donnarumma pour un pari à 55M€ ? Ou miser sur un profil plus aguerri, compatible avec Luis Enrique, pour moitié moins cher ? Au Paris SG, le temps jugera. Mais une chose est sûre : au mercato, l’erreur ne se mesure pas seulement en millions… elle se lit aussi sur la feuille de match.

