OM : De Zerbi s’agace et recadre ses détracteurs

Roberto De Zerbi, critiqué après la lourde défaite de l’OM contre Liverpool, a tenu à remettre les choses à leur place. À la veille d’un choc face au RC Lens, l’entraîneur de Marseille assume ses choix et s’appuie sur les faits, chiffres à l’appui.

Un OM séduisant, malgré les vents contraires

L’OM a entamé l’année 2026 avec des promesses plein les crampons. Certes battus de justesse par le PSG lors du Trophée des Champions, les Phocéens avaient pourtant dominé les débats, au point de recevoir les louanges de Luis Enrique lui-même. Une prestation fondatrice, rapidement confirmée par un festival offensif en Coupe de France face à Bayeux (9-0), puis par un succès éclatant à Angers (5-2).

Mais à Marseille, l’enthousiasme dure rarement plus de 90 minutes. La claque reçue face à Liverpool en Ligue des champions (0-3) a ravivé les procès habituels, notamment autour d’un supposé manque de verticalité dans le jeu prôné par Roberto De Zerbi. Une critique qui a fait bondir le technicien italien, peu enclin à laisser les raccourcis remplacer l’analyse.

De Zerbi sort les chiffres et hausse le ton

En conférence de presse, à la veille du déplacement à Lens, De Zerbi a répondu avec une pointe d’agacement assumée. « Sur le jeu, chacun peut dire ce qu’il pense, après il y a les faits. Les faits, c’est qu’on est la meilleure attaque », a-t-il martelé, rappelant que l’OM affiche 41 buts en Ligue 1. « En janvier, on m’a envoyé la statistique qu’on était la troisième équipe d’Europe pour le nombre de buts marqués », a-t-il ajouté, presque surpris de devoir le répéter.

L’entraîneur phocéen pousse même la logique jusqu’au bout : « Si les buts, c’est grâce aux joueurs, quand on joue mal, on devrait aussi dire que c’est la responsabilité des joueurs ». Une manière habile de rappeler que le football ne se juge pas uniquement à l’émotion d’un soir européen.

Pavard, le malentendu dissipé

Autre sujet brûlant : Benjamin Pavard. Pointé du doigt après Liverpool, le défenseur français n’a jamais été ciblé, selon De Zerbi. « Il y a des gens qui ont voulu me mettre des mots dans la bouche. Je n’ai pas attaqué Pavard », a-t-il assuré. Avant de conclure : « On a mal joué contre Liverpool, c’est ma responsabilité… mais j’ai peut-être aussi ma part de mérite dans le nombre de buts marqués ». À Marseille, le message est clair : les faits avant les fantasmes. Et De Zerbi n’a pas fini de le rappeler.

