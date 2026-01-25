OL : Un joueur de haut niveau débarque à Lyon, la grande annonce

Paulo Fonseca l’a confié sans détour : l’OL possède un joueur de « haut niveau » dans son effectif. Ruben Kluivert, longtemps discret, s’affirme désormais comme un élément clé des Gones.

L’OL, la surprise de la Ligue 1

Peu d’observateurs misaient sur Lyon cette saison. Avec un effectif limité et des contraintes financières importantes, les ambitions du club rhodanien semblaient modestes. Pourtant, l’OL se retrouve parmi les premières places du championnat, une performance qui tient autant de la stratégie que de l’opiniâtreté de Paulo Fonseca.

Le coach portugais réalise des merveilles, tirant le meilleur de ses joueurs malgré des absences importantes liées à la CAN 2025. Moussa Niakhaté et Clinton Mata ont manqué à l’appel, mais l’équipe a su s’adapter. L’efficacité du staff technique et la discipline des joueurs permettent à Lyon de surprendre et de rêver plus grand que prévu.

Ruben Kluivert, la révélation inattendue

Longtemps dans l’ombre, Ruben Kluivert s’impose désormais comme un pilier défensif. Le défenseur néerlandais, arrivé du Portugal, a eu besoin d’un temps d’adaptation. « Il est arrivé dans une réalité où il n’a pas beaucoup joué au Portugal, il a eu besoin d’un temps d’adaptation », explique Paulo Fonseca.

Mais depuis janvier, Kluivert enchante Lyon. Son sens du duel, sa rapidité et sa polyvalence défensive le rendent indispensable. « Il a gagné en maturité, il fait de très bons matchs, il est en pleine confiance et j’en suis très content », ajoute Fonseca, soulignant le travail accompli sur son aspect mental et défensif.

Un joueur polyvalent au service de l’équipe

Ruben Kluivert n’est pas seulement un défenseur central performant. Sa capacité à évoluer à droite comme à gauche offre à l’OL une rotation précieuse, notamment dans un calendrier chargé. « Avoir plusieurs défenseurs centraux de haut niveau, c’est très important pour moi. Ruben peut jouer central, à droite et à gauche, on pourra faire de la rotation », insiste Paulo Fonseca.

Cette flexibilité transforme Kluivert en atout stratégique, donnant à Lyon une profondeur rarement observée ces dernières saisons. Alors que le championnat se poursuit, le club rhodanien peut compter sur sa nouvelle pépite pour continuer à surprendre et ambitionner les sommets.

