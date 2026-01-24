Mercato OL : Un taulier Lyonnais ciblé par la Lazio Rome

Un joueur majeur de l’équipe de l’OL est dans le viseur de la Lazio Rome en Serie A. Il pourrait être cédé en cas d’offre intéressante.

OL – Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ?

Régulièrement envoyé sur la liste de joueurs transférables de l’OL cet hiver, Tanner Tessmann (24 ans) plait à la Lazio Rome. Il est parmi les priorités du club de Serie A pour cet hiver. Son profil est coché pour prendre la place de Mattéo Guendouzi, parti au Fenerbahçe cet hiver. La piste déjà évoquée est confirmée par le journaliste Gianluica Di Marzio.

La Direction de l’OL n’a pas prévu de départ pour les joueurs importants de l’équipe de Paulo Fonseca pendant cette fenêtre hivernale. Mais en cas d’offre intéressante, le milieu de terrain américain pourrait fait l’objet d’un transfert, après une saison et demie à Lyon. Surtout que le club rhodanien a déjà recruté Noah Nartey (20 ans), un jeune milieu de terrain danois, arrivé de Brondby IF

Acheté à 6 millions d’euros, l’été dernier, il est valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

En Italie, Tanner Tessmann ne sera pas confronté à un souci d’adaptation, car il est arrivé à l’OL en provenance du Venezia en août 2024. Il avait joué trois saisons avec le club de Venise (2021-2024).

