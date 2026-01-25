Mercato SRFC : Habib Beye annonce le départ de Seko Fofana !

Absent de la feuille de match contre le FC Lorient (0-2), ce samedi, Seko Fofana pourrait quitter le SRFC cet hiver. C’est son entraîneur Habib Beye qui l’a annoncé lui-même.

Mercato SRFC : Beye ouvre la porte à un départ de Seko Fofana

Absent du groupe du Stade Rennais ce samedi pour la réception du FC Lorient, Seko Fofana semble clairement sur le départ un an après son arrivée en provenance de l’Arabie Saoudite et d’Al-Nassr pour 20 millions d’euros, selon les informations du, journal L’Équipe. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, le milieu défensif de 30 ans apparaît déclassé dans l’esprit de son coach Habib Beye.

Après la défaite du SRFC face aux Merlus lors de la 19e journée de Ligue 1, l’entraîneur breton est revenu en conférence de presse sur l’absence dans son groupe de l’international ivoirien pour disputer cette rencontre. Une absence justifiée par « un choix de performance » par le technicien sénégalais, qui n’a pas totalement fermé la porte à un départ de son numéro milieu de terrain durant ce mercato hivernal.

« Il se dit beaucoup de choses autour de Seko, pour moi, c’est un choix de performance. On a des joueurs qui sont rentrés des sélections, on a huit milieux, j’estime qu’il y a des joueurs très performants et qu’il doit travailler pour revenir dans le groupe. Si ensuite il y a des opportunités, on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club », a notamment déclaré Habib Beye. Pour rappel, Seko Fofana, qui est évalué à 8 millions d’euros sur Transfermarkt, plaît au FC Porto et au Benfica Lisbonne.

