Mercato OM : Marseille proche de boucler un autre transfert

Très actif depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’OM avance ses pions avec méthode et ambition. Entre arrivées ciblées, départs lucratifs et dossiers brûlants, Pablo Longoria façonne un effectif taillé pour la seconde partie de saison.

Un OM conquérant sur le terrain… et sur le mercato

Marseille n’a pas seulement gagné contre Lens (3-1), samedi soir au Vélodrome. Le club phocéen a aussi envoyé un message clair à ses concurrents : l’OM avance, sûr de sa force retrouvée. Dans un stade incandescent, Amine Gouiri s’est offert un doublé plein de sang-froid, tandis qu’Ethan Nwaneri, fraîchement arrivé, a déjà conquis le public marseillais par sa justesse et son culot.

Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, le jeune Anglais n’a eu besoin que de quelques minutes pour montrer qu’il n’était pas venu faire du tourisme sur la Canebière. Son intégration express illustre parfaitement la politique actuelle du club phocéen : recruter vite, bien, et utile. Roberto De Zerbi, sourire en coin, savoure.

Longoria à l’œuvre : des choix forts et assumés

Depuis janvier, la direction olympienne ne chôme pas. Outre Nwaneri, Quinten Timber a posé ses valises à Marseille après un transfert en provenance du Feyenoord. Le Néerlandais, appelé à densifier un milieu de terrain parfois en souffrance cette saison, a signé contre la somme de 4,5 millions d’euros.

𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐁𝐥𝐮𝐞

WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙

WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙 pic.twitter.com/4kZnSOLU3O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026

En parallèle, l’OM a réalisé une très belle opération financière avec la vente de Robinio Vaz à l’AS Rome pour environ 25 millions d’euros. Un départ qui libère de la marge, sportive et économique. Fidèle à sa ligne de conduite, Pablo Longoria anticipe, équilibre et prépare déjà la suite.

Mercato OM : Maupay sur le départ, un attaquant attendu

Et ce mercato est loin d’être terminé. Un nouvel attaquant pourrait bientôt rejoindre la cité phocéenne, ce qui confirme la volonté du club de renforcer son secteur offensif. Dans le même temps, Neal Maupay se rapproche du FC Séville. Selon RMC Sport, l’ancien d’Everton devrait rejoindre la Liga dans les prochains jours.

Peu utilisé et hors des plans de De Zerbi, Maupay pourrait se relancer en Espagne, malgré l’intérêt du Paris FC et de Lille. À Marseille, on s’active en coulisses. Le mercato est un jeu d’équilibre, et l’Olympique de Marseille semble bien décidé à en sortir gagnant, avec ambition… et un soupçon d’audace.

