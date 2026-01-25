Mercato OM : Il snobe un géant européen pour Marseille

À contre-courant des habitudes, l’OM frappe un joli coup sur le mercato des jeunes talents. En attirant Ziyad Baha, Marseille envoie un signal fort : la jeunesse n’est plus un discours, mais une stratégie.

Mercato OM : Marseille change de logiciel et mise sur l’avenir

Depuis plusieurs saisons, l’Olympique de Marseille s’interroge sur ses fondations. Longtemps pointé du doigt pour ses lacunes en matière de formation, le club phocéen tente désormais de corriger le tir avec méthode et ambition. La signature de Ziyad Baha, officialisée vendredi, s’inscrit pleinement dans cette volonté de renforcer la post-formation, un secteur clé pour construire durablement.

À seulement 16 ans, l’attaquant marocain représente bien plus qu’un pari. Formé à Malaga puis passé par le Betis Séville, Baha incarne cette nouvelle génération de joueurs précoces, déjà aguerris aux exigences du haut niveau. En coulisses, l’Olympique de Marseille a su se montrer convaincant, au point de damer le pion à des références européennes.

Ziyad Baha, un choix fort et assumé

C’est sur Instagram que le principal intéressé a lui-même annoncé la nouvelle, avec des mots forts. « Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur », a écrit le jeune attaquant.

Un message clair, presque mature, qui en dit long sur la réflexion menée par le joueur et son entourage. L’Olympique de Marseille n’a pas seulement recruté un talent, il a séduit un projet.

L’Ajax recalé pour Marseille

Selon Foot Mercato, l’Ajax Amsterdam faisait partie des clubs intéressés. Un détail ? Pas vraiment. Refuser le club néerlandais, référence mondiale en matière de formation, pour rejoindre le club phocéen, relève presque du manifeste. Baha, vainqueur de la CAN U17 avec le Maroc, appartient à une génération dorée qui attire toutes les convoitises.

En réussissant ce coup, Marseille gagne plus qu’un espoir : il gagne en crédibilité. Et peut-être, enfin, le respect sur le terrain de la formation. Un petit pas pour un adolescent, un grand pas pour l’Olympique de Marseille.

