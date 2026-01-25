Mercato OM : Benatia proche d’un accord pour un attaquant !

Après avoir enregistré l’arrivée de Quinten Timber, qui a inscrit son premier but ce samedi contre le RC Lens, l’OM serait tout proche de finaliser un joli deal en attaque. Medhi Benatia se rapproche d’un accord pour boucler un départ.

Mercato : Un buteur de l’OM en route pour Séville

Très peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Neal Maupay faisait partie des joueurs appelés à quitter les rangs de l’OM durant ce mercato hivernal. Après les départs de Pol Lirola et Ruben Blanco, c’est bientôt au tour de l’attaquant français de quitter le navire. De nouveau poussé vers la sortie, l’avant-centre de 29 ans va cette fois quitter l’Olympique de Marseille.

Annoncé dans le viseur du Paris FC et du LOSC, l’ancien joueur d’Everton se dirigerait vers la Liga et le FC Séville, selon les informations de Foot Mercato. Medhi Benatia, directeur sportif marseillais, serait en discussions avancées avec son homologue de Séville pour finaliser le prêt de Neal Maupay. Le club espagnol a été le premier prétendant pour le numéro 7 olympien, mais a été refroidi par les exigences de Pablo Longoria.

La formation française souhaitait boucler le départ de l’ancien niçois sous la forme d’un transfert et non d’un prêt. Ainsi, le club andalou a vu la concurrence s’intensifier. Le Paris FC a même trouvé un accord financier avec l’Olympique de Marseille, mais le natif de Versailles a refusé de rejoindre le promu. En ce qui concerne Lille, le club nordiste a lancé la piste Maupay pour pallier la longue absence d’Hamza Igamane.

Mais aux dernières nouvelles, c’est bien le FC Séville qui devrait obtenir la signature du buteur marseillais. Le journaliste Santi Aouna assure que les deux clubs seraient actuellement en discussions très avancées autour d’un prêt, dont les détails sont en cours de finalisation. Il reste à voir si une option d’achat, obligatoire ou non, pourra être incluse dans le deal. À 29 ans, Neal Maupay devrait ainsi découvrir la Liga avec la formation andalouse (11e) entraînée par Matías Almeyda.

