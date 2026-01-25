OM : Roberto De Zerbi règle ses comptes et pique McCourt !

Roberto De Zerbi a profité de la victoire de l’OM contre le RC Lens pour régler ses comptes avec les médias français, en glissant même un tacle à Frank Frank McCourt.

OM : Roberto De Zerbi dénonce le traitement de la presse

Visiblement agacé par les critiques à la suite à l’humiliation face à Liverpool (0-3) en Ligue des Champions, mercredi passé, Roberto De Zerbi n’a pas manqué l’occasion de régler ses comptes avec les médias hexagonaux. Suite à la belle victoire de ses hommes contre le Racing Club de Lens, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en a rajouté une couche.

Tout est tout d’abord parti d’un entretien avec Ligue 1+ à la fin du match, où il a été félicité pour l’efficacité offensive de son équipe, qui empilait les buts. Roberto De Zerbi a lancé une première salve, estimant que si on le félicitait aussi peu souvent, c’est peut-être parce qu’il était Italien.

« La presse doit se mettre d’accord. Des fois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose », a lancé le coach marseillais. Très amer, l’ancien entraîneur de Sassuolo est allé encore plus loin dans ses propos.

« Cela fait 56 ans que Marseille ne marquait pas autant après 20 matchs. C’est à vous de décider si on joue bien, si on joue mal. Je n’ai pas à vous convaincre. Vous écrivez ce que vous voulez. Je réponds de la manière que j’ai envie, si je souris, je ne souris pas. S’il faut que je réponde aux questions tactiques, s’il faut que j’explique ou pas », a ajouté Roberto De Zerbi, visiblement très agacé par le traitement qu’il subit en France. Même le propriétaire de l’OM n’a pas échappé à la colère du technicien italien.

« Frank McCourt n’est pas mon maître »

Alors que ses relations avec la direction de l’OM ne sont pas remise en question, Roberto De Zerbi a glissé un tacle subtil à Frank McCourt, rappelant qu’il n’avait aucun maître, pas même l’homme d’affaires américain.

« Je n’ai pas de maître. Je n’ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d’entre vous écrivent de bonne foi, mais beaucoup sont aussi de mauvaise foi. Quand il y a de la mauvaise foi, je reste à ma place. Je ne dis rien, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais je pense que la nationalité change beaucoup de choses, pas pour tous, mais pour beaucoup.

Je suis Italien et fier de l’être. Je suis venu ici en respectant tout le monde, en étant disponible. Certains d’entre vous pensent être les patrons, venir à la Commanderie en tant que patron. Mais moi, je n’en ai pas. Le seul que j’ai, c’est Frank McCourt, le propriétaire. Et même lui n’est pas mon maître », a indiqué De Zerbi.

Alors que son nom est de plus en plus associé à Manchester United depuis le licenciement de Ruben Amorim, les prises de parole musclées et défiantes du tacticien de 46 ans pourraient mettre à mal la cohabitation interne avec sa direction. Et peut-être sa volonté d’aller voir ailleurs, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027.

