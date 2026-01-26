Mercato ASSE : C’est fait ! KSV a tranché pour l’avenir de Horneland

Eirik Horneland est sur une chaise éjectable à l’ASSE. Malgré la tempête sportive et les doutes persistants, l’AS Saint-Étienne a tout de même choisi la continuité. Faute d’alternative crédible, le Norvégien conserve son poste, sous haute surveillance.

ASSE : Horneland, un maintien par défaut qui interroge

Battu à Reims (0-1) dans un contexte favorable, l’ASSE a encore laissé filer une occasion de frapper fort en Ligue 2. Quatrièmes, les Verts stagnent, loin de l’ambition affichée par un club aux moyens XXL, parfois moqué comme le « PSG de la L2 ». Dans ce climat tendu, les dirigeants ont bien sondé le marché, jusqu’en MLS.

Mais aucune piste n’a abouti durant la trêve hivernale. Résultat : Eirik Horneland reste, plus par absence de remplaçant que par réelle conviction. Un accord avec un technicien resté anonyme semblait pourtant proche. Le nom de Luis Castro a circulé, avant que l’ancien Nantais ne file à Levante, refermant la porte à un changement immédiat.

Sous contrat jusqu’en 2027, Horneland bénéficie donc d’un sursis fragile. La candidature de Joao Sacramento, ex-adjoint de Galtier, rappelle une évidence : à Saint-Étienne, le temps presse. Sans clarification rapide du projet sportif, la Ligue 2 pourrait devenir une habitude, et non un passage.

Reims-ASSE : Indigne, inquiétant… la colère froide de Larsonneur