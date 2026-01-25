Mercato ASSE: Horneland s’en va, Kilmer Sports vise du lourd

La défaite de l’ASSE concédée à Reims en supériorité numérique, samedi à l’occasion de la 20e journée de Ligue 2, aura été la goutte de trop. Sur la sellette depuis plusieurs semaines déjà, Eirik Horneland devrait être licencié pour laisser la place à un autre entraîneur. Et Kilmer Sports Ventura se montre ambitieux sur ce dossier.

Mercato ASSE : Eirik Horneland licencié dès ce dimanche ?

Malgré le plus gros budget de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne n’est pas dans les clous pour une remontée directe dans l’élite. Dans ce contexte, la question de la responsabilité d’Eirik Horneland revient inévitablement sur la table. Alors qu’il semblait encore conforté, il y a quelques semaines, pour faire toute la saison, le technicien norvégien pourrait finalement être débarqué en cours de saison.

D’après les informations du média spécialisé Evect, la direction de l’ASSE aurait programmé une réunion dans les heures à venir pour trancher au sujet de l’avenir de l’entraîneur de 50 ans. Au-delà de son bilan, l’ancien manager de Rosenborg a renforcé les doutes le concernant avec ses propos d’après-match, perçus comme un aveu d’impuissance lorsqu’il a reconnu sa difficulté à faire progresser l’équipe.

Lisez aussi : ASSE : Le plan d’Eirik Horneland pour étouffer l’OGC Nice !

À voir

Mercato OM : Benatia proche d’un accord pour un attaquant !

Selon le journal Le Progrès, la direction du club stéphanois et Eirik Horneland vont se rencontrer « dès ce dimanche » et le successeur d’Olivier Dall’Oglio pourrait se voir signifier son licenciement. Romain Molina affirme de son côté que Kilmer Sports « cherche un nouveau coach pour ce grand club : l’AS Saint-Étienne. » Aux dernières nouvelles, un grand nom pourrait prochainement débarquer dans le Forez.

Un proche de José Mourinho sur le banc de l’ASSE ?

La situation d’Eirik Horneland fait l’objet d’une large réflexion au sein de la direction de l’AS Saint-Étienne en ce moment. Un an après son arrivée, le Norvégien n’a pas réussi à faire progresser les Verts et il pourrait être contraint de laisser la place à un autre manager à L’Étrat. Et selon les dernières révélations de Sacha Tavolieri, l’AS Saint-Étienne s’intéresserait au profil de Joao Sacramento.

Libre depuis son départ du LASK Linz, l’ancien adjoint de José Mourinho à Tottenham et de Christophe Galtier au Paris SG, est un des noms sur la liste pour remplacer Eirik Horneland. Kilmer Sports Ventura et Ivan Gazidis apprécieraient son profil et pourraient rapidement lancer les négociations pour l’attirer dès l’officialisation du départ du Norvégien.

🟢🇫🇷 L’AS Saint-Etienne met l’œil sur João Sacramento!



🇵🇹 Libre depuis son départ du LASK Linz, le Portugais (ex-adjoint de Mourinho à THFC & de Galtier au PSG) est un des noms sur la liste pour remplacer Eirik Horneland.



🇳🇴 Le Norvégien est sur la sellette et l’ASSE… pic.twitter.com/BsmhrDp5eW — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 25, 2026

Lisez aussi : ASSE : CDF, Eirik Horneland tape sur ses joueurs après Nice

Quatrième de Ligue 2, la montée s’éloigne pour le club ligérien, malgré des moyens conséquents déployés. Son propriétaire, Larry Tanenbaum, qui a déjà investi près de 100 millions d’euros en 18 mois, veut arrêter la spirale négative et chercherait donc déjà un nouveau coach pour l’ASSE. Affaire à, suivre…

Lire la suite sur Eirik Horneland

Coup de tonnerre à l’ASSE : Eirik Horneland bientôt viré ?

À voir

PSG Mercato : Accord total ! Dro Fernandez attendu à Paris

Mercato ASSE : Tension entre Eirik Horneland et KSV ?

FLASH ASSE : Eirik Horneland lâche une bombe sur le Mercato