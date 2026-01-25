ASSE : Deux mauvaises nouvelles tombent après Reims !

Sale soirée pour l’ASSE. Battus à Reims, samedi soir, à l’occasion de la 20e journée, les Verts ont perdu plus que trois points. Eirik Horneland, l’entraîneur stéphanois, va devoir se passer de deux joueurs et non des moindres.

Nouvelle désillusion pour l’ASSE à Reims

Dans le choc des relégués de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne voulait frapper un grand coup à Reims. Un succès lui permettait de prendre la deuxième place au Red Star. Un peu au-dessus de son adversaire dans le match, l’AS Saint-Étienne croyait tenir le bon bout avec le carton rouge du Rémois Ange Tia (55e). Cependant, les Champenois vont chercher la victoire 1-0 sur un but d’Hafiz Ibrahim (71e).

Les trois points glanés offrent la troisième place de Ligue 2 au Stade de Reims (35 points) au détriment de l’ASSE, désormais quatrième avec 34 points. L’AS Saint-Étienne perd encore une place après le match entre Le Mans (6e) et Dunkerque (5e). Au-delà de cette nouvelle désillusion, Eirik Horneland a quitté Reims avec deux mauvaises nouvelles.

Chico Lamba et Mahmoud Jaber blessés contre Reims

Outre la défaite frustrante sur le terrain du Stade de Reims, l’ASSE est repartie du stade Auguste-Delaune avec des blessés et non des moindres. Sur le flanc ces dernières semaines et de retour depuis quelques jours, Chico Lamba s’est de nouveau blessé. Le défenseur central de 22 ans est sorti touché et le staff médical de l’AS Saint-Étienne lui a posé une poche de glace sur l’ischio droit après sa sortie.

En conférence de presse après la rencontre, Eirik Horneland a fait savoir qu’il ne savait pas encore la cause exacte de la blessure de l’international espoir portugais et l’indisponibilité qu’elle allait entraîner. Concernant Mahmoud Jaber la situation est plus claire.

Le milieu de terrain israélien s’est blessé aux adducteurs comme l’a annoncé son entraîneur. Le milieu de 26 ans passera des examens ce dimanche pour connaître la gravité de sa lésion et ainsi fixer son indisponibilité. Un coup dur pour l’ASSE ce samedi entre la défaite, la mauvaise opération au classement et les blessés pour clore la soirée.