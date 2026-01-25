Reims-ASSE : Indigne, inquiétant… la colère froide de Larsonneur

Gautier Larsonneur n’a pas fui ses responsabilités après la défaite de l’ASSE à Reims (1-0), avec une analyse d’une rare franchise au micro de beIN Sports. Le capitaine stéphanois a parlé de honte, d’inquiétude et d’un club en dette morale envers ses supporters.

Reims-ASSE : Une défaite de Saint-Etienne qui dépasse le simple score

À Reims, l’ASSE avait rendez-vous avec le haut de tableau et l’opportunité de confirmer ses ambitions. Mais au terme d’un match terne, les Verts sont repartis bredouilles, incapables de profiter de leur supériorité numérique. Une prestation qui a laissé des traces, bien au-delà du résultat brut.

Lucide, Gautier Larsonneur a d’abord posé le contexte : « Il nous manque de la chance. On n’est pas fous, on a vu cet après-midi les résultats positifs ». Avant d’enchaîner, sans détour, sur le contenu proposé. Le constat est sévère, assumé, presque douloureux.

« Ce qu’on propose, c’est indigne »

Le capitaine ne cherche aucune excuse. « Eux, ils prennent un rouge totalement logique. Maintenant, ce qu’on propose, c’est indigne », a balancé Gautier Larsonneur. Pire encore, selon lui, Reims s’est montré plus dangereux à dix contre onze : « C’est inquiétant, très inquiétant », s’insurge-t-il. Une phrase lourde de sens, reflet d’un malaise collectif.

Larsonneur va plus loin, en pensant aux tribunes : « Ils ont fait six heures de route, ils sont partout en France et nous, on n’assume pas sur le terrain ». Puis cette confession, brutale et sincère : « Ça me fait mal au cœur d’être capitaine de cette équipe et de voir ce qu’on représente ce soir. » Une colère froide, mais surtout un appel à se regarder en face.

