Mercato OM : Hojbjerg donne rendez-vous à Longoria et Benatia !

Pierre-Emile Hojbjerg brille à l’OM, mais son avenir s’assombrit. Le milieu de terrain danois pourrait surprendre tout le monde en janvier.

Mercato OM : Hojbjerg sous pression au milieu marseillais

Depuis son arrivée à Marseille il y a un an et demi, Hojbjerg s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain. Mais la dernière défaite face au PSG semble avoir été un déclic pour le joueur de 30 ans. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin suit de près le vice-capitaine phocéen. Le Danois pourrait bien envisager un départ, le joueur exprimant un malaise grandissant face aux responsabilités qui pèsent sur ses épaules.

L’OM, déjà fragilisé après les départs de Rongier, Bennacer et Rabiot, se retrouve dans une position délicate. Perdre son numéro 8 en plein mercato serait un véritable casse-tête pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, obligés de jongler entre ambitions sportives et stabilité du vestiaire.

Un mercato stratégique pour Marseille

Les dirigeants phocéens devront agir avec finesse. La décision finale de Hojbjerg pourrait dépendre des performances de l’OM sous Roberto De Zerbi et du classement en Ligue 1 à l’issue de la saison. Une vente en janvier est possible, mais rien n’est encore acté.

Pour Longoria et Benatia, l’enjeu est clair : convaincre leur leader de rester ou préparer une succession digne de ce nom. L’OM pourrait ainsi sécuriser son avenir tout en évitant une crise au milieu de terrain.

