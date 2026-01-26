PSG : Un renfort de taille annoncé avant Newcastle

Le PSG pourrait bientôt retrouver l’un de ses atouts majeurs sur le terrain. Achraf Hakimi, de retour d’une CAN éprouvante, se rapproche d’un come-back attendu avec impatience par les supporters parisiens, à l’approche du choc de Ligue des Champions face à Newcastle.

PSG : Hakimi incertain face à Newcastle mais proche du retour

De retour d’une Coupe d’Afrique des Nations marquée par la défaite du Maroc en finale contre le Sénégal (0-1), Achraf Hakimi se rapproche doucement mais sûrement de la compétition avec le PSG. Absent depuis sa grave blessure à la cheville gauche le 4 novembre face au Bayern Munich, le latéral droit espère intégrer le groupe dès le prochain match de Ligue des Champions contre Newcastle.

S’il est peu probable qu’il soit titularisé par Luis Enrique, qui dispose de l’excellent Warren Zaïre-Emery pour le couloir droit, Hakimi pourrait faire sa réapparition sur le banc parisien. Le staff médical et l’entraîneur restent prudents : l’international marocain a été laissé au repos face à Auxerre après une petite gêne ressentie lors de son retour à l’entraînement. La prudence reste donc de mise pour ne pas compromettre son retour.

Une motivation intacte après la CAN

La CAN a laissé des traces, tant physiques que mentales, chez Hakimi. La défaite en finale, alors qu’il rêvait de décrocher le premier trophée continental pour le Maroc depuis un demi-siècle, a été un coup dur. Cette semaine, le joueur a échangé avec Luis Enrique pour faire le point sur sa situation et recevoir des encouragements. Hakimi semble prêt à tourner la page et à retrouver la joie de la victoire avec le PSG.

Entre sa blessure, sa course pour participer à la CAN et la déception finale, les dernières semaines ont été intenses. Son retour progressif en Ligue des Champions offrirait à la fois un soulagement psychologique et un regain de puissance sur le terrain pour le club parisien, qui ambitionne de conserver son rang européen.

Le Paris SG vise haut, Hakimi en renfort stratégique

Le PSG, en quête de succès européens, pourrait bénéficier d’un Hakimi revigoré. Sa présence dans le groupe face à Newcastle offrirait une profondeur précieuse pour le secteur défensif et offensif du côté droit. Luis Enrique, tout en ménageant son joueur, sait que sa créativité et sa vitesse sont des armes indispensables dans la course au sacre continental. En attendant, le latéral marocain poursuit sa rééducation et ses exercices sur le terrain à Paris.

