Mercato Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Jérémy Jacquet  

Le Stade Rennais a tranché : Jérémy Jacquet est jugé intransférable. Malgré un forcing de Chelsea et une première offre refusée, la direction bretonne fait de la résistance.

Mercato : le Stade Rennais scelle le sort de Jérémy Jacquet

Courtisé par les plus grands d’Europe, l’international espoir Jérémy Jacquet (20 ans) affole le mercato. Si Chelsea a déjà dégainé une première offre, le Stade Rennais se montre intransigeant : selon Fabrizio Romano, le défenseur central n’est pas à vendre.

Un coup d’arrêt pour les Blues, qui devront batailler cet été face à la concurrence féroce de Liverpool et du Bayern Munich pour arracher la pépite bretonne. Il y a quelques jours, le technicien du SRFC, Habib Beye a confirmé que les Blues font feu de tout bois pour chiper le roc tricolore. Cette saison, le jeune crack a déjà disputé 17 matches de Ligue 1.

À voir

PSG : Un renfort de taille annoncé avant Newcastle

Lire aussi : Mercato : Un top joueur snobe le Stade Rennais

Pour repousser tous les prétendants, les pensionnaires du Roazhon Park ont fixé le tarif à 60 millions d’euros. Malgré cela, les géants européens ont continué à avoir les yeux rivés sur cette perle rare rennaise. Mais sauf gros rebondissement, Jérémy Jacquet ne bougera pas avant la fermeture du marché des transferts. Habib Beye ne veut pas perdre ce guerrier en pleine saison. Or, l’objectif est de rafler des points pour viser une compétition européenne à la fin de cette campagne.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato SRFC : Habib Beye annonce le départ de Seko Fofana !

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

À voir

OM : Des joueurs très forts annoncés à Marseille

Mercato : C’est fait ! Le nouveau génie offensif débarque au Stade Rennais