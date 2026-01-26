Mercato OM : Himad Abdelli en route pour Marseille ?

Les dirigeants de l’OM font le forcing pour s’offrir Himad Abdelli avant la fin de ce mercato hivernal. Le deal pourrait être bouclé dans les prochains jours.

Mercato OM : Himad Abdelli proche de signer ?

Écarté du groupe à Angers, Himad Abdelli attend avec impatience l’issue des négociations entre le SCO et l’OM. Le dénouement serait imminent pour le milieu de terrain algérien.

Le divorce semble consommé entre Himad Abdelli et le SCO d’Angers. Le milieu de terrain ne figure plus dans les plans de sa direction pour les prochaines échéances. La raison ? Un manque d’implication supposé, les dirigeants angevins estimant que le joueur a déjà « la tête ailleurs ». Et pour cause : depuis une dizaine de jours, l’international algérien de 26 ans n’attend qu’une chose, le feu vert pour rejoindre la cité phocéenne.

Abdelli a immédiatement donné son accord lorsque les dirigeants marseillais l’ont sollicité cet hiver. Si le désir du joueur est de poser ses valises au Vélodrome, le dossier bute encore sur une question financière. Angers réclame 4 millions d’euros pour libérer son maître à jouer. Marseille a pour l’instant mis 2 millions d’euros sur la table.

Les pourparlers n’avancent pas bien, mais la confiance règne dans les deux camps. Selon les indiscrétions, l’issue positive du transfert ne fait guère de doute. Du côté de la Commanderie, on espère finaliser l’opération afin qu’Abdelli intègre l’effectif dès cette semaine.

On ignore pour le moment si le SCO finira par céder et revoir ses prétentions à la baisse dans les dernières heures de ce mercato hivernal, ou si l’Olympique de Marseille fera l’effort nécessaire pour boucler l’arrivée de sa nouvelle recrue.

