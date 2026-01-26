OM : Des joueurs très forts annoncés à Marseille

L’OM frappe fort lors de ce mercato hivernal avec l’arrivée de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Déjà auteurs de leur premier match face au RC Lens, les deux recrues ont ébloui le Vélodrome et suscité l’admiration de Roberto De Zerbi.

OM : Des recrues qui impressionnent dès le premier match

La soirée de samedi restera dans les mémoires des supporters marseillais. Titularisés dès le coup d’envoi contre le RC Lens, Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont apporté une énergie et une maîtrise technique rares pour des joueurs fraîchement arrivés. L’OM s’est imposé 3-1, et Nwaneri a même marqué dès la 13ᵉ minute, offrant un premier but mémorable sous le maillot phocéen. Leur intégration rapide est loin d’être un hasard.

Selon Roberto De Zerbi, les deux recrues se sont parfaitement adaptées grâce au travail du duo Benatia-Longoria. « Les recrues se sont très bien acclimatées grâce à (Medhi) Benatia et (Pablo) Longoria, qui ont recruté deux joueurs très forts », a confié le coach marseillais en conférence de presse. Une déclaration qui résume l’enthousiasme autour de ces nouvelles signatures.

De Zerbi encense Timber et Nwaneri

Au-delà de leur performance sur le terrain, Timber et Nwaneri semblent déjà avoir conquis l’entraîneur italien. Avec un sourire non dissimulé, De Zerbi a déclaré : « Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont tellement forts qu’ils n’ont pas besoin d’entraînement ». Une manière de souligner leur impact immédiat et leur maturité tactique, rare pour des joueurs arrivant en plein milieu de saison.

Le technicien a également salué l’ensemble de l’équipe, notamment Pierre-Émile Höjbjerg, auteur de sa meilleure prestation depuis son arrivée. « On a bien joué, je pense qu’on aurait pu mettre d’autres buts encore… Le fait de jouer tous les trois jours m’oblige à faire tourner. Dans mon équipe, il n’y a pas de hiérarchie. Le seul qui décide, c’est moi », a précisé De Zerbi.

Vers une saison historique en Ligue des Champions

Ces recrues s’inscrivent dans un projet ambitieux pour Marseille : atteindre les phases à élimination de la Ligue des Champions, un exploit que le club phocéen a rarement réussi au cours des quinze dernières années. Le coach ne cache pas son enthousiasme : « On devra récupérer de l’énergie mercredi car ce sera un match historique pour l’OM ».

Avec Timber et Nwaneri déjà opérationnels, Marseille envoie un message fort à ses rivaux et à l’Europe : l’Olympique de Marseille n’est plus seulement un candidat au podium national, il se prépare à retrouver des couleurs en Ligue des Champions.

