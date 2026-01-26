Mercato ASSE : Un avant-centre décisif en approche

Un jeune attaquant talentueux est en passe de rejoindre l’ASSE. Il devrait débarquer à Saint-Etienne avant la fermeture du mercato d’hiver.

Mercato : Marten-Chris Paalberg arrive à l’ASSE

L’ASSE continue de scruter les championnats étrangers pour construire son équipe, à moyen et long terme. Marten-Chris Paalberg, un jeune talent de 17 ans, a été déniché en Estonie et est sur le point de rejoindre l’équipe stéphanoise, selon les informations de Peuple-Vert. Il est attendu dans le Forez avant le 2 février pour s’engager avec les Verts.

L’AS Saint-Etienne ne compte pas l’intégrer directement dans son équipe en Ligue 2, mais Plutôt progressivement. Il est possible qu’il passe d’abord par l’équipe Réserve, afin de s’adapter au football français. Les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) parient en effet sur le joueur très prometteur pour l’avenir.

L'ASSE va enregistrer l'arrivée de l'attaquant international estonien Marten-Chris Paalberg. Une recrue d'avenir.

👇 #ASSE https://t.co/XyOkJFKEQL — Peuple Vert (@PeupleVertFr) January 26, 2026

Qui est Marten-Chris Paalberg ?

Le jeune avant-centre convoité par l’ASSE évolue dans le championnat de l’élite estonienne avec le club de Pärnu Vaprus. Il a attiré l’attention sur lui grâce à ses statistiques impressionnantes. Marten-Chris Paalberg est auteur 21 buts et 4 passes décisives en 33 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Malgré son jeune âge, il est international depuis octobre 2025. Il compte 3 sélections avec l’équipe A d’Estonie. Il est décrit comme un attaquant très rapide et clinique à la finition, comme le montrent ses statistiques. En plus de ses quantités techniques, de son efficacité devant le but et de son fort potentiel, il est très calme. Grâce a son profil très prometteur, Marten-Chris Paalberg est visé par plusieurs clubs en Europ,e en plus de l’AS Saint-Etienne.

