Coup de tonnerre à l’ASSE : Eirik Horneland bientôt viré ?

Déjà fragilisé par les mauvais résultats de la première partie de saison de l’ASSE, Eirik Horneland voit sa situation se compliquer sérieusement. La défaite à Reims pourrait être la goutte d’eau.

Avec un effectif renforcé et l’un des plus gros budgets de la division, l’AS Saint-Étienne est loin des standards espérés. Pourtant en infériorité numérique pendant plus de 30 minutes, le Stade de Reims a réussi à faire tomber l’ASSE sur sa pelouse (1-0).

Provisoirement quatrième, et inéluctablement cinquième au terme de la 20e journée de championnat, après le match entre le Mans FC et l’USL Dunkerque ce lundi soir (20h45), le club stéphanois voit son objectif de remontée dans l’élite devenir de plus en plus incertain.

Une situation qui pourrait coûter très cher à Eirik Horneland. En effet, si en interne le technicien norvégien a le soutien de sa direction, la défaite à Reims a nettement changé la donne. D’après les informations du site Evect, l’avenir du technicien de 50 ans sera évoqué dans le courant de la semaine prochaine par les dirigeants stéphanois, avec des réunions prévues.

L’aventure d’Eirik Horneland, arrivé en décembre 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2027, pourrait donc prendre fin dans les jours à venir. Déjà fragilisé par les mauvais résultats de la phase aller, Horneland voit donc sa situation se compliquer sérieusement. La défaite à Reims pourrait être la goutte d’eau. Surtout face à une équipe réduite à dix durant plus d’une demi-heure.

S’il n’a rien annoncé à ses joueurs hier, Eirik Horneland se sait sur la sellette. En coulisses, la direction réfléchit depuis plusieurs semaines. Les tensions internes et l’attente d’un retour en Ligue 1 pèsent lourd. Il est encore difficile de dire si un licenciement pourrait intervenir dans les prochains jours ou si une dernière chance pourrait être laissée contre Boulogne.

Mais une chose est sûre, un changement en cours de saison n’est plus tabou du tout. D’autant plus qu’au sein du vestiaire, les choix tactiques de l’entraîneur comme les séances ne parviennent pas à convaincre l’ensemble du groupe.

