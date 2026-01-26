ASSE : Saint-Étienne frappe tout… sauf le but ! 46 tirs ratés

À Reims, l’ASSE a une nouvelle fois illustré son problème récurrent : beaucoup d’envie, peu de réalisations. Avec 46 tirs en 2026 pour un seul but marqué, les Verts restent muets face au but.

ASSE : Une domination stérile et inquiétante

Pendant une bonne heure, les Stéphanois ont fait jeu égal avec les Rémois. La sortie du terrain de Tia aurait dû être un tournant décisif, mais au lieu de profiter de l’avantage numérique, les Verts ont multiplié les occasions… sans jamais concrétiser. La possession et la maîtrise du ballon n’ont servi à rien, comme si le ballon avait soudainement décidé de boycotter le chemin des filets.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une seule réalisation sur 46 tirs en 2026, un record désastreux pour une équipe ambitieuse. Le public, frustré, n’a pu que constater l’inefficacité d’attaque qui semble suivre Saint-Étienne depuis le début de la saison. Derrière, le Stade de Reims a montré toute sa solidité.

Malgré la pression, la défense rémoise a tenu bon et Jaouen, le portier, a multiplié les arrêts décisifs, repoussant toutes les tentatives stéphanoises. Les chiffres défensifs sont clairs : c’est Reims qui a remporté le combat sur le terrain.

La leçon est amère pour Horneland et ses joueurs : dominer ne suffit pas. Pour espérer remonter au classement, Saint-Étienne devra impérativement transformer ses frappes en buts et retrouver un sens du réalisme offensif qui fait cruellement défaut cette saison.

