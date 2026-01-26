Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un deal XXL en Espagne

La direction de l’OM a trouvé preneur pour un indésirable. Neal Maupay se dirige vers l’Espagne.

Mercato OM : Neal Maupay file vers le Séville FC

Ça se bouscule pour l’avenir de Neal Maupay à l’OM. Indésirable dans l’effectif marseillais, l’attaquant français serait sur le point de découvrir la Liga sous les couleurs du Séville FC. Un accord pour un prêt est en passe d’être conclu.

Arrivé sur la Canebière pour aider l’attaque olympienne, l’ancien joueur d’Everton n’a pas pu trouver sa place dans la cité phocéenne. Barré par la concurrence, il cire le banc. Mais une porte de sortie s’ouvre pour lui en Espagne. Selon les informations de Foot Mercato, son départ vers le Séville FC est désormais imminent.

Les deux clubs règlent actuellement les derniers détails contractuels d’une opération qui devrait prendre la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Mis sur la touche à l’OM, Maupay voit en l’actuel 11e de Liga une opportunité pour relancer une carrière à l’arrêt. Avec seulement trois petites apparitions sous le maillot blanc et bleu cette saison, le natif de Versailles n’entrait plus du tout dans les plans de son entraîneur. Ce challenge andalou arrive à point nommé pour un joueur en quête de temps de jeu.

Ces derniers jours, deux clubs français s’étaient manifestés pour recruter Neal Maupay. Il s’agit du Paris FC et du LOSC. Malgré ces intérêts concrets, c’est bien le projet du Séville FC qui a eu les faveurs du joueur et de la direction marseillaise. Sauf retournement de situation de dernière minute, Neal Maupay s’envolera prochainement pour l’Espagne afin de passer sa visite médicale et finaliser son bail.

