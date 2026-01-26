Mercato ASSE : Réunion secrète, le sort de Horneland scellé

Les jours d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE sont comptés ! En plus des mauvais résultats de son équipe, il est lâché par le vestiaire.

ASSE Mercato : Horneland sur le départ, Sacramento visé

La direction de l’ASSE cherche un nouvel entraîneur pour prendre la place d’Eirik Horneland. Ce dernier est en instance de limogeage, pour insuffisance de résultats. Selon L’Équipe, il est maintenu en poste provisoirement par défaut, le temps que Kilmer Sports Ventures trouve un entraineur qui coche les cases pour conduire son projet.

L’intérêt des dirigeants de Saint-Etienne pour João Sacramento est évoqué par le journaliste Sacha Tavolieri. Ce dernier est libre depuis son départ du LASK Linz (Autriche). Ancien adjoint de José Mourinho à Tottenham puis à l’AS Rome et de Christophe Galtier au LOSC et au PSG, le technicien portugais est un coach expérimenté. Lisez aussi : Mercato ASSE : Un avant-centre décisif en approche À voir Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un deal XXL en Espagne Il est donc encore incertain qu’il accepte de diriger les Verts en Ligue 2. En tout cas, le président Ivan Gazidis devra se montrer très persuasif avec le coach de 37 ans, en quête d’un projet qui pourrait véritablement lancer sa carrière.

KSV confirme une réunion de rotine avec le coach après Reims

Entretemps, une réunion s’est tenue entre la Direction de l’ASSE et Eirik Horneland, après le match perdu à Reims (1-0). La question du départ du technicien norvégien a-t-elle été évoquée ? Probablement. Mais le club cache encore son jeu et ne confirme pas l’information du quotidien sportif. « Il s’agissait d’une réunion de routine d’après-match », a assuré KSV au média. « Il (Horneland, ndlr) a la pression, comme n’importe quelle composante du club », explique le club.

Le vestiaire de Saint-Etienne au bord de l’implosion, Horneland lâché !

Peuple-Vert évoque d’ailleurs un profond malaise au sein du vestiaire. Il serait au bord de l’implosion depuis la défaite à Reims, à 11 contre 10. « Son 4-3-3, jugé rigide et trop lisible, peine à s’adapter aux différents contextes de match. Son management, intense et énergivore, semble user un groupe qui doute de plus en plus. En interne, le sentiment d’un entraîneur isolé et dépassé par la situation commence à s’installer durablement », indique le média spécialisé.

Après Reims-ASSE : Moueffek confirme un malaise et des tensions

La réaction d’Aïmen Moueffek dans Le Progrès traduit assez clairement la frustration dans le vestiaire des Verts. « C’est une fin de match très décevante. C’est inacceptable quand on joue la montée face à un concurrent direct« , a-t-il réagi, tout évoquant une tension et des échanges tendues.

« On était tous énervés dans le vestiaire. On s’est dit beaucoup de choses. Ça reste important de se dire les choses dans ces moments », a confié le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Saint-Étienne frappe tout… sauf le but ! 46 tirs ratés

Mercato ASSE : C’est fait ! KSV a tranché pour l’avenir de Horneland

À voir

Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Dro Fernandez !

Mercato ASSE: Horneland s’en va, Kilmer Sports vise du lourd