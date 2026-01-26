Mercato OL : Endrick envoie un message fort au Real Madrid

Endrick a fait une déclaration inattendue, relative à son futur, après son triplé avec l’OL contre le FC Metz (5-2), en Ligue 1.

OL : Premier triplé pour Endrick, le Mondial avec le Brésil en ligne de mire

Recrue hivernale vedette de l’OL, Endrick fait un début canon avec le club rhodanien. Dimanche, il a inscrit le premier doublé de sa carrière, face au FC Metz en Ligue 1. En 3 matchs disputés avec Lyon, l’attaquant prêté par le Real Madrid a marqué 4 buts et a délivré une passe décisive.

Il est pourtant arrivé à l’Olympique Lyonnais avec beaucoup de doute sur son état de forme. Et pour cause, il avait joué seulement 11 minutes en Liga et 77 minutes en Coupe du Roi avec les Merengues, toute la première moitié de la saison.

Mais le talent et la détermination d’Endrick à relancer sa carrière le subliment. Il faut rappeler qu’il a accepté de quitter le Real Madrid où sa carrière était au point mort, afin de prétendre à une place en sélection du Brésil pour la coupe du monde 2026. International brésilien (14 sélections) depuis novembre 2023, l’avant-centre de 19 ans n’a plus été sélectionné depuis le 26 mars 2025.

L’attaquant du Real Madrid heureux à l’Olympique Lyonnais

À l’issue du match contre les Messins, il a exprimé son bien-être à Lyon où il est arrivé il y a seulement un mois. « Ce triplé est très important pour moi, c’est mon premier. Il aide l’équipe à gagner et je suis tellement heureux, vraiment content. Je peux apporter mon aide à l’équipe et je me sens vraiment bien ici », a réagi le nouveau buteur des Gones sur OL Play.

Endrick annonce la couleur : “Lyon est le bon endroit pour ma carrière »

Endrick a surtout laissé transparaître une envie de rester plus longtemps à l’Olympique Lyonnais, alors qu’il y est prêté pour seulement six mois et sans option d’achat. “Lyon est un très bon endroit, j’ai beaucoup de chance. Je me sens à ma place ici. C’est comme si Dieu m’avait dit que c’était le bon endroit pour ma carrière« , a-t-il déclaré ensuite.

Déjà adopté entièrement par le public lyonnais, le joueur du Real Madrid a réussi à son intégration dans le vestiaire de l’OL et son acclimatation à Lyon. « Chaque jour, chaque moment, je n’aurais jamais pu l’imaginer, et maintenant, c’est une réalité. Il y a une très bonne entente avec mes coéquipiers, les supporters et le staff également », a-t-il souligné.

Endrick va-t-il pousser pour rester à l’Olympique Lyonnais au-delà de son prêt ? La décision appartient au Real Madrid, qui l’a acheté à Palmeiras (Brésil) à 47,5 M€ en juillet 2024, et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2030.

