Coup de théâtre à l’OM : Le départ de Bakola se confirme !

L’Olympique de Marseille continue de faire le ménage en interne. En attendant le transfert de Neal Maupay au FC Séville, Darryl est lui aussi proche de faire ses valises pour l’Italie

Mercato OM : Darryk Bakola proche de rejoindre l’Italie !

L’Olympique de Marseille connait une fin de mercato hivernal agitée. Alors que Neal Maupay est proche de rejoindre le FC Séville en prêt, un autre membre du vestiaire phocéen s’apprête à faire aussi ses valises. Darryl Bakola se rapproche d’un transfert en Serie A.

La Minute OM assure en effet que le jeune milieu de terrain français est courtisé par une grosse écurie du championnat italien. Son identité n’a pas été précisée, même si les noms de la Juventus et l’Inter Milan ont récemment circulé à Marseille. Ce rebondissement illustre en tout cas la pression constante que subie l’effectif marseillais cet hiver.

À voir

INFO PSG : Un renfort de taille se précise contre Newcastle

Lire aussi : Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Darryl Bakola

Le futur départ de Neal Maupay vers la Liga permettra certes à la direction de l’OM de libérer de la masse salariale. Mais la possible vente de Darryl Bakola représente un défi différent. Le joueur de 18 ans possède un profil technique moderne. Il es considéré comme l’une des belles promesses de l’OM.

L’Olympique de Marseille ne ferme plus la porte

Roberto De Zerbi n’hésite pas à s’appuyer sur lui. La preuve ? Darryl Bakola en est à 13 rencontres disputées cette saison. La direction de l’OM a tenté de sécuriser ce jeune talent, en lui proposant une belle prolongation de contrat. Mais comme son ancien acolyte Robinio Vaz parti à l’AS Rome, il a refusé.

Cette attitude est peu appréciée en interne. Les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia envisageraient désormais de le vendre dès cet hiver. L’approche de ce grand club de Serie A ne devrait pas être repoussée. La dernière ligne droite du mercato promet ainsi d’être mouvementé pour Darryl Bakola.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Ce détail caché a tout changé pour Greenwood !

À voir

Mercato OL : Endrick envoie un message fort au Real Madrid

Mercato OM : Une annonce officielle tombe pour De Zerbi !

Mercato OM : Un accord imminent en attaque !