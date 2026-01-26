INFO Mercato: Après Dro, un phénomène à 40M€ proche du PSG ?

Après Dro Fernandez, qui a passé avec succès sa visite médicale ce lundi à Paris, le PSG semble déterminé à poursuivre sa recherche de jeunes talents pour son milieu de terrain. Luis Campos avancerait ainsi ses pions pour un crack africain.

Mercato : Après Dro Fernandez, un autre milieu au PSG cet hiver ?

Le PSG va-t-il recruter deux milieux de terrain durant ce mercato hivernal ? Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Dro Fernandez est annoncé très proche du club parisien cet hiver. Le milieu de 18 ans devrait signer au PSG pour environ 8 millions d’euros. Selon RMC Sport et le journaliste Romain Collet Gaudin, l’international espoir espagnol a passé sa visite médicale avec succès.

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos passe à l’action pour un crack africain

À voir

Mercato OL : Endrick envoie un message fort au Real Madrid

Il ne reste donc plus que l’officialisation de sa signature par le Champion de France en titre. Après cette opération, Luis Campos pourrait également en conclure une seconde assez rapidement. Répondant aux questions des journalistes sur le positionnement de l’ailier Ibrahim Mbaye au milieu de terrain, lors de la courte victoire face à l’AJ Auxerre (1-0), Luis Enrique a déclaré : « on a fait ce qu’on a pu. Parce qu’on n’a pas de milieux, donc c’est difficile. »

Le conseiller sportif du PSG voudrait profiter de la dernière CAN disputée au Maroc pour mettre la main sur l’une des révélations de cette compétition qui a vu le second sacre du Sénégal.

Christ Inao Oulaï supervisé par le Paris SG

Selon les informations d’un média turc, Sabah, le Paris Saint-Germain en pincerait vraiment pour Christ Inao Oulaï. Ancien joueur du SC Bastia, l’international ivoirien a quitté la France en 2025, pour Trabzonspor, où il s’épanouit avec 2 buts et 4 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues.

Toujours selon la même source, des émissaires du PSG auraient observé le joueur de 19 ans à cinq reprises ces derniers mois. D’après le média turc, Manchester City et Chelsea seraient aussi sur le coup. Bonne nouvelle pour le PSG, le natif de Yopougon a récemment avoué qu’il se verrait bien sous le maillot rouge et bleu.

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Le départ de Bakola se confirme !

Lisez aussi : Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Christ Inao ?

« Il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League. Un club qui me fait rêver aujourd’hui ? Le PSG. J’aime bien. Ce nouveau PSG joue vraiment bien », confiait Christ Inao Oulaï à Bideew Sports. Recruté pour seulement 5,5 millions d’euros, Christ Inao en vaut désormais 40 millions d’euros, selon son club, qui n’a pas l’intention de le lâcher cet hiver. Un transfert serait plus envisageable l’été prochain.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un phénomène à 8M€ s’offre au Paris SG

Mercato : Une sensation de la CAN 2025 veut signer au PSG !

À voir

Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Mostafa Mohamed

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Christ Inao ?