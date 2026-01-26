Mercato: Dro Fernandez au PSG, Joan Laporta explose au Barça

Arrivé hier soir, Dro Fernandez passe actuellement sa visite médicale avant de s’engager officiellement avec le PSG. Un départ insupportable pour Joan Laporta, le président du Barça.

Mercato PSG : Dro Fernandez passe sa visite médicale à Paris

Après un accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Dro Fernandez est désormais à un pas d’être officiellement un nouveau joueur de Luis Enrique, qui a pesé de tout son poids pour le convaincre de le rejoindre en France. Après plusieurs jours de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord pour un transfert à hauteur de 8 millions d’euros, soit un montant légèrement supérieur à la clause libératoire du joueur fixée à 6 millions d’euros.

Arrivé à Paris ce dimanche soir, le milieu offensif de 18 ans passe actuellement sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le Champion de France et d’Europe en titre, comme le rapporte Fabrizio Romano. Après avoir repoussé l’offre du Barça pour prolonger son bail, qui expirait en 2027, l’international espoir espagnol devrait signer au PSG pour quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030. Une décision vécue comme une trahison du côté de Barcelone.

Joan Laporta : « C’est une situation désagréable »

Sept ans après Xavi Simons, un autre pensionnaire de la Masia claque la porte pour rejoindre les rangs du Paris SG. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation du FC Barcelone, Dro Fernandez, contre toute attente, a décidé de claquer la porte et de rejoindre le club de Nasser Al-Khelaïfi. Alors que le natif de Nigran règle les derniers détails de son transfert, le président du Barça a pris la parole et s’en est pris à l’entourage du joueur.

« On en parlera quand tout sera bouclé. Il a annoncé qu’il ne voulait pas rester. C’est une situation désagréable », a déclaré Joan Laporta sur 3Cat, avant de poursuivre : « on pourra reparler de comment tout s’est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça se termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça ».

Finalement, le seul intérêt des Blaugranas pourrait être les 8 millions d’euros que le PSG va verser dans le cadre de cette transaction. Sauf surprise de toute dernière minute, Dro Fernandez sera la première et possiblement la seule recrue hivernale du Paris Saint-Germain.

